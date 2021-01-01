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"Может просто бояться": Андрей Данилко высказался об Ани Лорак

Сегодня, 15:50
Уже несколько месяцев поклонники и многие коллеги давят на Ани Лорак, требуя от неё публичных высказываний.

"Может просто бояться": Андрей Данилко высказался об Ани Лорак
В ответ артистка просто исчезла и не появляется в медиа пространстве. Даже на день рождения своего товарища Фила Киркорова Лорак не пришла. Поговаривают, что она где-то в Европе, но никакой достоверной информации нет.

"Может просто бояться": Андрей Данилко высказался об Ани Лорак


Вместе с тем, на Украине её внесли в чёрный список, её имя убрали с аллеи славы, а теперь общественность требует лишить певицу всех званий, включая Народной артистки Украины. Об этой ситуации высказался Андрей Данилко, он уверен, что Ани Лорак бичуют незаслуженно, да и вообще, в стране сейчас полно других проблем.

"Может просто бояться": Андрей Данилко высказался об Ани Лорак


«Все говорят за Ани Лорак. Но при чем тут она? Все понятно, после 24 числа ты либо здесь, либо там, на этом разговор закончен. Человек может просто бояться, могут быть обстоятельства, это ни на кого не влияет. Но все кричат: «Вот, давайте ее лишим народной артистки». А что поменяется?», - рассуждает певец.

При этом он признался, что поддерживает общение со всеми коллегами, а с теми, с кем его взгляды разнятся, он просто не говорит на эту тему, ну или же эти артисты сами прекращают с ним контакты, а он не навязывается.

"Может просто бояться": Андрей Данилко высказался об Ани Лорак

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Ключевые слова: julianews, Андрей Данилко, Ани Лорак

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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