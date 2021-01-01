Алена Шишкова рассказала, как приобрела квартиру

Их небольшое жилище располагалось практически по соседству с Симоной Юнусовой, что было очень удобно, так как знаменитая бабушка в общем-то и занимается воспитанием девочки.Однако, примерно полтора года назад Шишкова похвасталась в блоге, что стала владелицей собственного жилья и планирует переезд. Тогда поклонники решили, что имущество Алене подарил какой-нибудь богатый ухажёр, ну или Тимати наконец одумался и купил дочери и Шишковой квартиру. На данный момент в жилище полным ходом идёт ремонт.Но, по словам модели, ни Тимати, ни поклонники не расщедрились на подарок, квадратные метры она приобрела сама в ипотеку под 5% годовых. При этом она уже выплатила за него практически всю сумму. Это и лучше, никому не нужно быть обязанной, зная, что купила сама.