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Алена Шишкова рассказала, как приобрела квартиру

Сегодня, 16:34
Пока Тимати зарабатывает миллионы и обустраивает свои дизайнерские хоромы, его дочь Алиса вместе с экс-возлюбленной Аленой Шишковой года жили в съемном жилье.

Алена Шишкова рассказала, как приобрела квартиру
Их небольшое жилище располагалось практически по соседству с Симоной Юнусовой, что было очень удобно, так как знаменитая бабушка в общем-то и занимается воспитанием девочки.

Алена Шишкова рассказала, как приобрела квартиру


Однако, примерно полтора года назад Шишкова похвасталась в блоге, что стала владелицей собственного жилья и планирует переезд. Тогда поклонники решили, что имущество Алене подарил какой-нибудь богатый ухажёр, ну или Тимати наконец одумался и купил дочери и Шишковой квартиру. На данный момент в жилище полным ходом идёт ремонт.

Алена Шишкова рассказала, как приобрела квартиру


Но, по словам модели, ни Тимати, ни поклонники не расщедрились на подарок, квадратные метры она приобрела сама в ипотеку под 5% годовых. При этом она уже выплатила за него практически всю сумму. Это и лучше, никому не нужно быть обязанной, зная, что купила сама.

Алена Шишкова рассказала, как приобрела квартиру

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Ключевые слова: julianews, Алена Шишкова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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