Юра Котик презентовал летний зажигательный трек "Витамин Д"

В жизни так много серости: работа, учёба, дела и заботы. Постоянный гул в голове надоедает, его хочется разбавить яркими красками, найти для себя источник энергии. У нового трека Юры Котика “Витамин Д” есть всё для того, чтобы стать таким источником.Размеренные точные биты и расслабленные интонации исполнителя - заряд позитива среди серых будней, под действием которого хочется только танцевать. А текст говорит сам за себя, потому что неважно, как много вокруг блёклых, хмурых лиц и серых оттенков, когда по венам бежит энергия летнего солнца. Юра говорит о том, как устал от вечных недосыпов и повторяющихся дней, и хочет поделиться частичкой своих эмоций от отдыха - Витамином Д, под действием которого все беды становятся незначительными.Ведь, в конце концов, лето скоротечно, и нужно успеть ухватить любую возможную секунду наслаждения!Слушайте новый трек Юры Котика “Витамин Д” на всех музыкальных digital-площадках страны!