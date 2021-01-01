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Юра Котик презентовал летний зажигательный трек "Витамин Д"

Вчера, 21:37
Трек "Витамин Д" певца Юры Котика определённо входит в категорию тех, под которые просыпается желание выйти к бассейну в жаркий день и танцевать под солнцем, забыв обо всём.

Юра Котик презентовал летний зажигательный трек "Витамин Д"
В жизни так много серости: работа, учёба, дела и заботы. Постоянный гул в голове надоедает, его хочется разбавить яркими красками, найти для себя источник энергии. У нового трека Юры Котика “Витамин Д” есть всё для того, чтобы стать таким источником.

Юра Котик презентовал летний зажигательный трек "Витамин Д"


Размеренные точные биты и расслабленные интонации исполнителя - заряд позитива среди серых будней, под действием которого хочется только танцевать. А текст говорит сам за себя, потому что неважно, как много вокруг блёклых, хмурых лиц и серых оттенков, когда по венам бежит энергия летнего солнца. Юра говорит о том, как устал от вечных недосыпов и повторяющихся дней, и хочет поделиться частичкой своих эмоций от отдыха - Витамином Д, под действием которого все беды становятся незначительными.

Юра Котик презентовал летний зажигательный трек "Витамин Д"


Ведь, в конце концов, лето скоротечно, и нужно успеть ухватить любую возможную секунду наслаждения!

Слушайте новый трек Юры Котика “Витамин Д” на всех музыкальных digital-площадках страны!

Юра Котик презентовал летний зажигательный трек "Витамин Д"

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Ключевые слова: Юра Котик

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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