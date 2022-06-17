Оксана Самойлова пришла к дочкам на выпускной

Оказывается все то время, что её семья Оксаны Самойловой проводила в перелетах с одного курорта на другой и из одной страны в другую, её дети учились в школе и накануне у них был выпускной.

Так что, все они вернулись в Москву, чтобы, наконец, заглянуть в свою модную школу и торжественно отметить окончание Ариэлой 4 класса, а Леей первого.Если верить Самойловой, то она чуть не разрыдалась от нахлынувших эмоций. Не удивлюсь, если девочки при ТАКОМ обучении стали отличницами.Ну, что девчонки, школа-то закончилась. Пора паковать чемоданы и на каникулы!