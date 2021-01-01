Андрей Разин лишился прав на песни "Ласкового мая"

Автором всех хитов «Ласкового мая» являлся Сергей Кузнецов, но когда еще в далеких 90-х Разин объявил себя единственным их правообладателем, никто особо этому не удивился, поскольку этот хитрый человек мог всё, а особенно в те шальные годы.Да и о Сергее в те годы ходили слухи, что он злоупотребляет алкоголем и вполне мог подписать Разину всё, что угодно.Юра Шатунов тем временем продолжал исполнять свои хиты и собирать полные стадионы, а Разин занимался бизнесом, политикой и даже был прокурором. А потом ему опять захотелось славы, и он решил запеть.Были у него свои номера и в концертах «Ласкового мая», но славы, как певец он все равно не мог добиться. И вот он предпринял вторую попытку, но кому нужен Разин, когда есть Шатунов? Тогда продюсер и решил лишить Юру права исполнения песен, а чтобы отвести негатив от себя, левым образом передал права некой «американской компании» с которой Шатунов и должен был заключать договор на исполнение хитов.Начались нескончаемые суды, в процессе которых Разин не раз заявлял, что Шатунов проиграл и правда на его стороне.И вдруг случилось невероятное, Ставропольский краевой суд, занимающийся этим вопросом, после ряда экспертиз выяснил, что тот давний Договор на передачу всех песен от Кузнецова к Разину является подделкой. Так что, теперь Разин не то, что не может запретить Шатунова петь эти песни, но и сам лишается всех прав на них. А ведь сколько лет он получал отчисления за их исполнение и не платил не копейки Кузнецову. Так что, у последнего есть реальный шанс потребовать теперь от Разина компенсировать неполученное.Ну, а что касается Юры Шатунова, то у него все ОК, поскольку у него с реальным правообладателем никаких проблем нет. Справедливость восторжествовала.