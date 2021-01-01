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В Москве состоялся Edinenie Festival практик духовного роста и развития

Сегодня, 11:56
Этот фестиваль стал концептуально новым мероприятием в России.

В Москве состоялся Edinenie Festival практик духовного роста и развития
Благодаря основателю и идейному вдохновителю проекта Владу Митьковскому на одном пространстве, которое в этот день превратилось в Сказочный лес, собрались совершенно разные и очень яркие люди- Ирина Хакамада, Сати Казанова и её проект Sati Ethnica, Катя Лель, Александр Брат’чиков, Чермен Дзотти, Елена Поздеева, Арсений Трофим, команда фестиваля Odyssey и другие заметные личности.

В Москве состоялся Edinenie Festival практик духовного роста и развития


Согласна дресс-коду собравшиеся гости и участники перевоплотились в разнообразных мистических существ, что добавило яркого антуража этому событию и специально для фестиваля было разработано изысканное веганское меню.

Здесь были медитации, практики гвоздестояния, трансформационный квест и аромадиагностика, массаж поющими чашами и знакомство с широким спектром духовных практик.

Собравшиеся активно подпевали Сати Казановой, представившей свой проект Sati Ethnica, отдавались глубокому Esctatic Dance от Амана Стрелкова, а Катя Лель исполнила целительные мантры.

В Москве состоялся Edinenie Festival практик духовного роста и развития


Влад Митьковский вел живые диалоги с Ириной Хакамадой, были танцы под мощный лайн-ап от Odyssey Crew, а еще все желающие стояли на гвоздях, медитировали, практиковали шибари, участвовали в мастермайндах и практиках открытого диалога и просто отдыхали душой, умом и телом.

В Москве состоялся Edinenie Festival практик духовного роста и развития


Гости получили мощный заряд для личностного развития и широкую палитру впечатлений, а принцип объединения, на первый взгляд, таких разных спикеров, артистов и практик показал свою успешность. До этого ни один другой фестиваль или форум не давали такого разнообразного опыта. Организаторы задали очень высокий стандарт, которому планируют следовать, создавая новые события в будущем.

В Москве состоялся Edinenie Festival практик духовного роста и развития

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Ключевые слова: Edinenie Festival

Количество просмотров: 2 184
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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