В Москве состоялся Edinenie Festival практик духовного роста и развития

Благодаря основателю и идейному вдохновителю проекта Владу Митьковскому на одном пространстве, которое в этот день превратилось в Сказочный лес, собрались совершенно разные и очень яркие люди- Ирина Хакамада, Сати Казанова и её проект Sati Ethnica, Катя Лель, Александр Брат’чиков, Чермен Дзотти, Елена Поздеева, Арсений Трофим, команда фестиваля Odyssey и другие заметные личности.Согласна дресс-коду собравшиеся гости и участники перевоплотились в разнообразных мистических существ, что добавило яркого антуража этому событию и специально для фестиваля было разработано изысканное веганское меню.Здесь были медитации, практики гвоздестояния, трансформационный квест и аромадиагностика, массаж поющими чашами и знакомство с широким спектром духовных практик.Собравшиеся активно подпевали Сати Казановой, представившей свой проект Sati Ethnica, отдавались глубокому Esctatic Dance от Амана Стрелкова, а Катя Лель исполнила целительные мантры.Влад Митьковский вел живые диалоги с Ириной Хакамадой, были танцы под мощный лайн-ап от Odyssey Crew, а еще все желающие стояли на гвоздях, медитировали, практиковали шибари, участвовали в мастермайндах и практиках открытого диалога и просто отдыхали душой, умом и телом.Гости получили мощный заряд для личностного развития и широкую палитру впечатлений, а принцип объединения, на первый взгляд, таких разных спикеров, артистов и практик показал свою успешность. До этого ни один другой фестиваль или форум не давали такого разнообразного опыта. Организаторы задали очень высокий стандарт, которому планируют следовать, создавая новые события в будущем.