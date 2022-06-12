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"Получил оплеуху": Анита Цой рассказала о свидании со своим мужем

Вчера, 14:28
Певица Анита Цой замужем уже 31 год.

"Получил оплеуху": Анита Цой рассказала о свидании со своим мужем
Её свадьба приходила по корейским традициям, когда спутника жизни для дочери находят родители. Молодожены встречаются только в день свадьбы.

"Получил оплеуху": Анита Цой рассказала о свидании со своим мужем


Но будущий супруг Аниты Сергей решил нарушить эти законы и до торжества познакомиться с избранницей.

В итоге они виделись восемь раз. Как-то Сергей пригласил Аниту в ресторан, где цыгане исполнили для неё песню "Очи чёрные", а после предложил выпить на брудершафт, в завершении поцеловав Аниту.

"Получил оплеуху": Анита Цой рассказала о свидании со своим мужем


Девушка так возмутилась, что дала Сергею пощёчину.

"Я к этому никак не была готова, потому что мама воспитывала, что мужчина долго должен ухаживать. И он за это получил от меня оплеуху. После этого наш вечер закончился, я ему сказала: "Знаете, так за девушками никто не ухаживает", и убежала", - смеётся Анита.

К счастью, будущего мужа это не смутило, он продолжил добиваться расположения возлюбленной, что привело к счастливому браку.

"Получил оплеуху": Анита Цой рассказала о свидании со своим мужем

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Ключевые слова: julianews, Анита Цой

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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