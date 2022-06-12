"Получил оплеуху": Анита Цой рассказала о свидании со своим мужем

Её свадьба приходила по корейским традициям, когда спутника жизни для дочери находят родители. Молодожены встречаются только в день свадьбы.Но будущий супруг Аниты Сергей решил нарушить эти законы и до торжества познакомиться с избранницей.В итоге они виделись восемь раз. Как-то Сергей пригласил Аниту в ресторан, где цыгане исполнили для неё песню "Очи чёрные", а после предложил выпить на брудершафт, в завершении поцеловав Аниту.Девушка так возмутилась, что дала Сергею пощёчину."Я к этому никак не была готова, потому что мама воспитывала, что мужчина долго должен ухаживать. И он за это получил от меня оплеуху. После этого наш вечер закончился, я ему сказала: "Знаете, так за девушками никто не ухаживает", и убежала", - смеётся Анита.К счастью, будущего мужа это не смутило, он продолжил добиваться расположения возлюбленной, что привело к счастливому браку.