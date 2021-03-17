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Отар Кушанашвили рассказал, что Ирина Аллегрова звонила Алла Пугачевой

Вчера, 14:14
Несколько дней назад Маргарита Симонян с гордостью заявила, что ей позвонила Ирина Аллегрова и высказала свою поддержку.

Отар Кушанашвили рассказал, что Ирина Аллегрова звонила Алла Пугачевой
Якобы она на стороне настоящих патриотов, а не тех, кто покинул Россию. Так б все и думали, но в дело вмешался Отар Кушанашвили.

Отар Кушанашвили рассказал, что Ирина Аллегрова звонила Алла Пугачевой


"Симоньян не знает, что через пять минут после разговора с ней Аллегрова с точно такими же словами звонила Алле Пугачевой", - сообщил журналист на своем YouTube-канале "Каково?!"

Отар Кушанашвили рассказал, что Ирина Аллегрова звонила Алла Пугачевой


Очень удобна позиция. Интересно, прокомментирует ли это сама Аллегрова.

Отар Кушанашвили рассказал, что Ирина Аллегрова звонила Алла Пугачевой

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Ключевые слова: julianews, Ирина Аллегрова

Количество просмотров: 3 224
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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