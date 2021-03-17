Отар Кушанашвили рассказал, что Ирина Аллегрова звонила Алла Пугачевой

Якобы она на стороне настоящих патриотов, а не тех, кто покинул Россию. Так б все и думали, но в дело вмешался Отар Кушанашвили.
"Симоньян не знает, что через пять минут после разговора с ней Аллегрова с точно такими же словами звонила Алле Пугачевой", - сообщил журналист на своем YouTube-канале "Каково?!"
Очень удобна позиция. Интересно, прокомментирует ли это сама Аллегрова.
Ключевые слова: julianews
, Ирина Аллегрова
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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