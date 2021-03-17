Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

"Сколько можно": Дмитрий Исхаков решил, что Полина Гагарина посвятила ему песню

Сегодня, 10:39
Экс-супруг Полины Гагариной убеждён, что артистка продолжает муссировать тему развода, представляя себя публике несчастной брошенкой.

"Сколько можно": Дмитрий Исхаков решил, что Полина Гагарина посвятила ему песню
Хотя, если верить слухам, Гагарина сама стала инициатором развода.

Так вот Дмитрию Исхакову показалось, что новый трек "Вода", - про него.

"Сколько можно": Дмитрий Исхаков решил, что Полина Гагарина посвятила ему песню


В клипе Полина страдает от расставания с любимым и говорит, что обратно его не примет.

"Смоет улицы сегодня. Чтобы завтра всё бесследно Улетело с ветром летним. Больше я тебе не верю. На моей коже вода. Слова его тоже вода. Боже, зачем ты мне их отдал, Если все это не навсегда", - звучат строки.

"Сколько можно": Дмитрий Исхаков решил, что Полина Гагарина посвятила ему песню


"Ну что. Любимая бывшая выпустила еще один хит про меня. Сколько же можно", - прокомментировал песню Исхаков.

В комментариях ему напомнили, что он всегда казался самовлюбленным типом, а подобные заявления это мнение подтверждают.

"Сколько можно": Дмитрий Исхаков решил, что Полина Гагарина посвятила ему песню

← В сети обсуждают первые фото со свадьбы Бритни Спирс У Джастина Бибера парализовало часть лица →

Ключевые слова: julianews, Дмитрий Исхаков, Полина Гагарина

Количество просмотров: 676
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уладили разногласия по поводу опеки над ребенком
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина подписали мировое соглашение
Полина гагарина заявила, что не запрещает Дмитрию Исхакову видеться с дочерью
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков воссоединились ради дочери
У Джастина Бибера парализовало часть лица Теперь 28-летний Джастин Бибер не может улыбаться и моргать одним глазом.
"Сколько можно": Дмитрий Исхаков решил, что Полина Гагарина посвятила ему песню Экс-супруг Полины Гагариной убеждён, что артистка продолжает муссировать тему развода, представляя себя публике несчастной брошенкой.
В сети обсуждают первые фото со свадьбы Бритни Спирс Знаменитая певица Бритни Спирс вышла замуж в третий раз.
Юлия Барановская и Григорий Лепсом посетили Донбасс Не так давно близкие друзья Григория Лепса уверяли, что Гриша сам расстался с Юлей Барановской, поскольку его бывшая жена была очень обижена тем, что он закрутил роман именно с той, которая считалась другом их семьи.
Полиция начала проверку действий Дины Саевой Когда-то Дина Саева, реально, зарабатывала огромные деньги своими простенькими роликами в ТикТоке, но с тех пор утекло много воды.
Павел Прилучный отдыхает вместе с детьми Пока Агата Муцениеце путешествовала по Приволжскому Федеральному округу Павел Прилучный вернулся в Москву и увез детей.
Константин Меладзе запустил свои курсы С начала спецоперации на Украине Константин Меладзе ни проронил ни слова.
Дмитрий Шепелев и Владимир Фриске подписали мировое соглашение После смерти Жанны Фриске отношения между ее отцом и Дмитрием Шепелевым оказались безнадежно испорчены.
Супруга Аркадия Укупника сбила человека Сегодня супруга Аркадия Укупника сбила пешехода в центре Москвы.
Бывший муж Битни Спирс проник на ее свадьбу Вчера Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.