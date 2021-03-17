"Сколько можно": Дмитрий Исхаков решил, что Полина Гагарина посвятила ему песню

Хотя, если верить слухам, Гагарина сама стала инициатором развода.Так вот Дмитрию Исхакову показалось, что новый трек "Вода", - про него.В клипе Полина страдает от расставания с любимым и говорит, что обратно его не примет."Смоет улицы сегодня. Чтобы завтра всё бесследно Улетело с ветром летним. Больше я тебе не верю. На моей коже вода. Слова его тоже вода. Боже, зачем ты мне их отдал, Если все это не навсегда", - звучат строки."Ну что. Любимая бывшая выпустила еще один хит про меня. Сколько же можно", - прокомментировал песню Исхаков.В комментариях ему напомнили, что он всегда казался самовлюбленным типом, а подобные заявления это мнение подтверждают.