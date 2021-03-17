Юлия Барановская и Григорий Лепсом посетили Донбасс

Не так давно близкие друзья Григория Лепса уверяли, что Гриша сам расстался с Юлей Барановской, поскольку его бывшая жена была очень обижена тем, что он закрутил роман именно с той, которая считалась другом их семьи.

В это можно было бы вполне поверить, но есть одно «НО».Оказывается, в недавнюю поездку Лепса на Донбасс, где он встречался с бойцами и давал там концерты, его сопровождала Барановская.Согласитесь, что после всего произошедшего было бы странно поехать куда-то вместе, если вас больше ничего не связывает.