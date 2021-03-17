Полиция начала проверку действий Дины Саевой

А потом ТикТок и вовсе накрылся, но Дина продолжает себя неплохо чувствовать и даже дарить жутко дорогие подарки еще одной звезде по имени Дилара.
Так откуда деньги на беззаботную жизнь в дали от России?
Оказывается, некоторое время назад Дина вместе со своим директором Егором Кочуровым подписались под гив. Сначала они просто тянули время, потом стали менять условия, а потом вдруг сами написали всем спонсорам и, собрав с них более 40 миллионов, резко пропали.
Сейчас организатор того самого гива Лейла Мешкова пошла в полицию и написал заявление о хищениях и, как говорят, полиция уже начала проверки.
Вот только органы внутренних дел в России, а Дина Саева в Эмиратах.