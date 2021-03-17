Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Полиция начала проверку действий Дины Саевой

Вчера, 17:14
Когда-то Дина Саева, реально, зарабатывала огромные деньги своими простенькими роликами в ТикТоке, но с тех пор утекло много воды.

Полиция начала проверку действий Дины Саевой
Открывание рта и незатейливые движения под чужие песни стали надоедать, а Дина переключилась на остросоциальную тематику, стала жаловаться на преследования, панику, наркотики и все в этом духе, поддерживая интерес к своей персоне.

Полиция начала проверку действий Дины Саевой


А потом ТикТок и вовсе накрылся, но Дина продолжает себя неплохо чувствовать и даже дарить жутко дорогие подарки еще одной звезде по имени Дилара.

Так откуда деньги на беззаботную жизнь в дали от России?

Оказывается, некоторое время назад Дина вместе со своим директором Егором Кочуровым подписались под гив. Сначала они просто тянули время, потом стали менять условия, а потом вдруг сами написали всем спонсорам и, собрав с них более 40 миллионов, резко пропали.

Полиция начала проверку действий Дины Саевой


Сейчас организатор того самого гива Лейла Мешкова пошла в полицию и написал заявление о хищениях и, как говорят, полиция уже начала проверки.

Вот только органы внутренних дел в России, а Дина Саева в Эмиратах.

Полиция начала проверку действий Дины Саевой

← Павел Прилучный отдыхает вместе с детьми Юлия Барановская и Григорий Лепсом посетили Донбасс →

Ключевые слова: julianews, Дина Саева

Количество просмотров: 2 613
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Дина Немцова поставила под угрозу свое здоровье, увлекшись диетой
Дина Немцова сообщила о том, как на ее семье отразилась гибель отца
Дина Гарифуллина
Дина Гарипова
В сети обсуждают первые фото со свадьбы Бритни Спирс Знаменитая певица Бритни Спирс вышла замуж в третий раз.
Юлия Барановская и Григорий Лепсом посетили Донбасс Не так давно близкие друзья Григория Лепса уверяли, что Гриша сам расстался с Юлей Барановской, поскольку его бывшая жена была очень обижена тем, что он закрутил роман именно с той, которая считалась другом их семьи.
Полиция начала проверку действий Дины Саевой Когда-то Дина Саева, реально, зарабатывала огромные деньги своими простенькими роликами в ТикТоке, но с тех пор утекло много воды.
Павел Прилучный отдыхает вместе с детьми Пока Агата Муцениеце путешествовала по Приволжскому Федеральному округу Павел Прилучный вернулся в Москву и увез детей.
Константин Меладзе запустил свои курсы С начала спецоперации на Украине Константин Меладзе ни проронил ни слова.
Дмитрий Шепелев и Владимир Фриске подписали мировое соглашение После смерти Жанны Фриске отношения между ее отцом и Дмитрием Шепелевым оказались безнадежно испорчены.
Супруга Аркадия Укупника сбила человека Сегодня супруга Аркадия Укупника сбила пешехода в центре Москвы.
Бывший муж Битни Спирс проник на ее свадьбу Вчера Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари.
Владимир Шипков: про дентальный бизнес, спорт и фундаментальные качества предпринимателя Владимир Шипков — предприниматель, бизнесмен, инвестор.
Как не выглядеть в Дубае «белой вороной»: совет от Басты и Элджея В последние годы ОАЭ стали местом паломничества для российских звезд всех мастей.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.