Константин Меладзе запустил свои курсы

И вот, Меладзе предпринял попытку заработать на россиянах, запустив свои курсы по написанию хитов. Константин обещает за 12 уроков научить желающих писать настоящие хиты, а также поделится секретами раскрутки исполнителей. И стоит все это удовольствие 2990 рублей, а вот с завтрашнего дня уже будет 11900. Так что, советуем поторопиться.
Между тем, поклонники гадают, что же будет с карьерой женушки композитора Брежневой, ведь популярной она была только у нас и в Украине, а теперь её будущее тут под большим вопросом.