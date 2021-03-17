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Константин Меладзе запустил свои курсы

Вчера, 17:05
С начала спецоперации на Украине Константин Меладзе ни проронил ни слова.

Константин Меладзе запустил свои курсы
На данный момент он вместе с Верой Брежневой отсиживается в своём особняке в Италии, однако, нужно думать и о хлебе насущном. Конечно, продюсер человек не бедный и наверняка у него не один источник дохода, но, деньги лишними не бывают.

Константин Меладзе запустил свои курсы


И вот, Меладзе предпринял попытку заработать на россиянах, запустив свои курсы по написанию хитов. Константин обещает за 12 уроков научить желающих писать настоящие хиты, а также поделится секретами раскрутки исполнителей. И стоит все это удовольствие 2990 рублей, а вот с завтрашнего дня уже будет 11900. Так что, советуем поторопиться.

Константин Меладзе запустил свои курсы


Между тем, поклонники гадают, что же будет с карьерой женушки композитора Брежневой, ведь популярной она была только у нас и в Украине, а теперь её будущее тут под большим вопросом.

Константин Меладзе запустил свои курсы

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Ключевые слова: julianews, Константин Меладзе

Количество просмотров: 2 613
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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