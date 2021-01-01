Как не выглядеть в Дубае «белой вороной»: совет от Басты и Элджея

Здесь можно встретить спортсменов, певцов, артистов, блогеров, моделей и все они бесконечно перемещаются с места на место в поисках приключений и развлечений.Нельзя не обратить внимание, что по местным улицам разъезжают исключительно дорогущие кабриолеты, внедорожники и роскошные спорткары и что бы быть «в тренде» и не выглядеть «белой вороной» достаточно обратиться в одну из компаний по аренде авто.Например, Элджей, Баста, Дина Саева, Хасбик, Руслан Усачев и другие звездные персоны предпочитают арендовать машину у Артема Новикова в компании Yofleet и это не случайно.Артем Новиков предлагает не просто дорогие автомобили, а настоящие произведения искусства. На выставке кастомизированных автомобилей и мотоциклов Custom Show Emirates (да, в Эмиратах есть и такое), его компания занимает почетное место одного из главных спонсоров. Но это еще не все.Министр толерантности и сосуществования Его Превосходительство шейх Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян настолько восхитился одним из автомобилей автопарка Yofleet - Lamborghini Urus, что не удержался и оставил на капоте свою подпись, продемонстрировав этим ценным жестом, признание и восхищение.А ведь кроме Lamborghini Urus у Артема Новикова в гараже еще есть McLaren 650S, Lamborghini Huracan Performante и Ferrari 458 Italia. Так что, выбор всех вышеперечисленных звезд вполне себе понятен. И когда Баста отправляется прокатиться по берегу Оманского залива Индийского океана, Элджей мчится в Абу-Даби, знаменитый своими гоночными заездами Гран-при Формулы 1, а Даша Инстасамка отправляется шопиться, то делают это они на авто из гаража Артема Новикова.И нельзя не добавить, что Артем Новиков сам опытный автолюбитель, который за небольшой срок смог превратить своё хобби в полноценный бизнес, создав процветающую компанию, способную удовлетворить самого искушенного клиента. Самый настоящий «селф-мейд».