Как не выглядеть в Дубае «белой вороной»: совет от Басты и Элджея

Нельзя не обратить внимание, что по местным улицам разъезжают исключительно дорогущие кабриолеты, внедорожники и роскошные спорткары и что бы быть «в тренде» и не выглядеть «белой вороной» достаточно обратиться в одну из компаний по аренде авто.
Например, Элджей, Баста, Дина Саева, Хасбик, Руслан Усачев и другие звездные персоны предпочитают арендовать машину у Артема Новикова в компании Yofleet и это не случайно.
Артем Новиков предлагает не просто дорогие автомобили, а настоящие произведения искусства. На выставке кастомизированных автомобилей и мотоциклов Custom Show Emirates (да, в Эмиратах есть и такое), его компания занимает почетное место одного из главных спонсоров. Но это еще не все.
Министр толерантности и сосуществования Его Превосходительство шейх Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян настолько восхитился одним из автомобилей автопарка Yofleet - Lamborghini Urus, что не удержался и оставил на капоте свою подпись, продемонстрировав этим ценным жестом, признание и восхищение.
А ведь кроме Lamborghini Urus у Артема Новикова в гараже еще есть McLaren 650S, Lamborghini Huracan Performante и Ferrari 458 Italia. Так что, выбор всех вышеперечисленных звезд вполне себе понятен. И когда Баста отправляется прокатиться по берегу Оманского залива Индийского океана, Элджей мчится в Абу-Даби, знаменитый своими гоночными заездами Гран-при Формулы 1, а Даша Инстасамка отправляется шопиться, то делают это они на авто из гаража Артема Новикова.
И нельзя не добавить, что Артем Новиков сам опытный автолюбитель, который за небольшой срок смог превратить своё хобби в полноценный бизнес, создав процветающую компанию, способную удовлетворить самого искушенного клиента. Самый настоящий «селф-мейд».