Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Как не выглядеть в Дубае «белой вороной»: совет от Басты и Элджея

Вчера, 16:34
В последние годы ОАЭ стали местом паломничества для российских звезд всех мастей.

Как не выглядеть в Дубае «белой вороной»: совет от Басты и Элджея
Здесь можно встретить спортсменов, певцов, артистов, блогеров, моделей и все они бесконечно перемещаются с места на место в поисках приключений и развлечений.

Нельзя не обратить внимание, что по местным улицам разъезжают исключительно дорогущие кабриолеты, внедорожники и роскошные спорткары и что бы быть «в тренде» и не выглядеть «белой вороной» достаточно обратиться в одну из компаний по аренде авто.

Например, Элджей, Баста, Дина Саева, Хасбик, Руслан Усачев и другие звездные персоны предпочитают арендовать машину у Артема Новикова в компании Yofleet и это не случайно.

Как не выглядеть в Дубае «белой вороной»: совет от Басты и Элджея


Артем Новиков предлагает не просто дорогие автомобили, а настоящие произведения искусства. На выставке кастомизированных автомобилей и мотоциклов Custom Show Emirates (да, в Эмиратах есть и такое), его компания занимает почетное место одного из главных спонсоров. Но это еще не все.

Министр толерантности и сосуществования Его Превосходительство шейх Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян настолько восхитился одним из автомобилей автопарка Yofleet - Lamborghini Urus, что не удержался и оставил на капоте свою подпись, продемонстрировав этим ценным жестом, признание и восхищение.

Как не выглядеть в Дубае «белой вороной»: совет от Басты и Элджея


А ведь кроме Lamborghini Urus у Артема Новикова в гараже еще есть McLaren 650S, Lamborghini Huracan Performante и Ferrari 458 Italia. Так что, выбор всех вышеперечисленных звезд вполне себе понятен. И когда Баста отправляется прокатиться по берегу Оманского залива Индийского океана, Элджей мчится в Абу-Даби, знаменитый своими гоночными заездами Гран-при Формулы 1, а Даша Инстасамка отправляется шопиться, то делают это они на авто из гаража Артема Новикова.

Как не выглядеть в Дубае «белой вороной»: совет от Басты и Элджея


И нельзя не добавить, что Артем Новиков сам опытный автолюбитель, который за небольшой срок смог превратить своё хобби в полноценный бизнес, создав процветающую компанию, способную удовлетворить самого искушенного клиента. Самый настоящий «селф-мейд».

Как не выглядеть в Дубае «белой вороной»: совет от Басты и Элджея

← Максим Галкин пошутил о своем возвращении в Россию

Ключевые слова: Артем Новиков

Количество просмотров: 2 418
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Кто требует у Басты 4 миллиона рублей
Яна Рудковская показала свои роскошные автомобили
Сергей Трофимов раскритиковал блогеров-певцов
Модели поучавствовали в модном авто-шоу в Майами
Как не выглядеть в Дубае «белой вороной»: совет от Басты и Элджея В последние годы ОАЭ стали местом паломничества для российских звезд всех мастей.
Максим Галкин пошутил о своем возвращении в Россию Израильтяне Максим и Алла продолжают отсиживаться на Земле обетованной.
"Рак кишечника": Дарья Донцова рассказала о болезни своего мужа Несколько лет назад Дарья Донцова смогла справиться с раком груди, однако, болезнь снова пришла в её семью.
Бывший муж Пелагее обвенчался со своей женой Бывший муж Пелагеи в прошлом году женился на Марии Гончар.
"Правда не обнародована": представитель Анджелины Джоли высказался об иске Брэда Питта Кажется, что суды между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли не закончатся никогда.
Павел Прилучный продал особняк, в котором жил с Агатой Муцениеце В последнее время в СМИ активно обсуждается возможный роман Павла Прилучного и Зепюр Брутян.
Песню Макса проверяют по статье "Дискредитация вооруженных сил Российской Федерации" Вот кто бы вспомнил певца Макса Покровского, если бы вдруг он не решил написать песню с подозрительным названием «Поколение Z».
Светлана Лобода возобновила сотрудничество с Нателлой Капивиной Как оказалось, после трех месяцев затишья, Светлана Лобода не только вернулась к выступлениям на частных вечеринках, но и возобновила сотрудничество с Нателлой Крапивиной.
Что Ирина Аллегрова сказала Маргарите Симоньян Маргарита Симоньян наделала много шума своими высказываниями о Максиме Галкине.
Саша Черно разъехалась с мужем Отношения Саши Черно и Иосифа Оганесяня завязались на телепроекте "Дом-2".
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.