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Максим Галкин пошутил о своем возвращении в Россию

Вчера, 15:40
Израильтяне Максим и Алла продолжают отсиживаться на Земле обетованной.

Максим Галкин пошутил о своем возвращении в Россию
Если Пугачева, как правило, молчит, то Галкину уже терять нечего. Пока поклонники гадают, вернётся ли семейство в Россию, юморист вовсю гастролирует по Израилю.

Максим Галкин пошутил о своем возвращении в Россию


Фрагменты некоторых выступлений он показывает в блоге, особенно делая акцент на том, что залы полны зрителей. Так вот, супруг певицы дал понять, что во время концертов отпускает шутки о своём положении и высказывается о стране, порой в негативном свете. Так, на одном из видео он объявил со сцены, что сейчас «споёт песню о стране», добавив, что ему терять нечего, так как «все равно обратно не пустят». Что уж он там напел, неизвестно.

Зато Галкин продемонстрировал следующий момент, на котором рассуждает о перспективе возвращения на Родину.

«Меня спрашивают: собираюсь ли я в Россию? Я на это отвечаю, что есть такая примета: если бросил монетку, обязательно вернешься. А я там пару миллионов бросил», - сказал Максим.

Максим Галкин пошутил о своем возвращении в Россию


К слову, насколько известно, Пугачевой и Галкину никто и не запрещает возвращаться. Их счета не заморожены, имущество никто не трогает. Ранее появлялась информация о том, что на юмориста намерены завести уголовное дело, но пока дальше слухов дело не идёт.

Максим Галкин пошутил о своем возвращении в Россию

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Ключевые слова: julianews, Максим Галкин

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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