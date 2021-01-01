Песню Макса проверяют по статье "Дискредитация вооруженных сил Российской Федерации"

Вот кто бы вспомнил певца Макса Покровского, если бы вдруг он не решил написать песню с подозрительным названием «Поколение Z».

Пока только идет проверка песни и одноименного клипа по поводу «Дискредитации ВС РФ», и вина автора нетленки «Хару Мамбуру» еще не доказана, но учитывая, что он агитирует за концерты в помощь Украине, все это для него может кончится отменой последних концертов.Еще раз подтверждается правило современной жизни – для того, чтобы о тебе говорили совсем не обязательно писать хорошие песни.Можно просто поругаться с Биланом или написать песню с провокационным названием.