Песню Макса проверяют по статье "Дискредитация вооруженных сил Российской Федерации"

Пока только идет проверка песни и одноименного клипа по поводу «Дискредитации ВС РФ», и вина автора нетленки «Хару Мамбуру» еще не доказана, но учитывая, что он агитирует за концерты в помощь Украине, все это для него может кончится отменой последних концертов.
Еще раз подтверждается правило современной жизни – для того, чтобы о тебе говорили совсем не обязательно писать хорошие песни.
Можно просто поругаться с Биланом или написать песню с провокационным названием.
Ключевые слова: julianews
, Макс Покровский
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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