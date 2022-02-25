Светлана Лобода возобновила сотрудничество с Нателлой Капивиной

Как оказалось, после трех месяцев затишья, Светлана Лобода не только вернулась к выступлениям на частных вечеринках, но и возобновила сотрудничество с Нателлой Крапивиной.

Именно Нателла вновь занимается организацией выступлений Светланы и даже готова предложить скидки.Так за выступление Лободы они прежнему хотят 70 000 евро, но теперь готовы сами оплачивать перелет до места назначения.В России Света выступать, по понятным причинам, не может, а вот в Дубае готова петь независимо от того, кто будет её слушателем – араб, русский или кто-то еще.