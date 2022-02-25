Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Светлана Лобода возобновила сотрудничество с Нателлой Капивиной

Вчера, 17:52
Как оказалось, после трех месяцев затишья, Светлана Лобода не только вернулась к выступлениям на частных вечеринках, но и возобновила сотрудничество с Нателлой Крапивиной.

Светлана Лобода возобновила сотрудничество с Нателлой Капивиной
Именно Нателла вновь занимается организацией выступлений Светланы и даже готова предложить скидки.

Светлана Лобода возобновила сотрудничество с Нателлой Капивиной


Так за выступление Лободы они прежнему хотят 70 000 евро, но теперь готовы сами оплачивать перелет до места назначения.

Светлана Лобода возобновила сотрудничество с Нателлой Капивиной


В России Света выступать, по понятным причинам, не может, а вот в Дубае готова петь независимо от того, кто будет её слушателем – араб, русский или кто-то еще.

Светлана Лобода возобновила сотрудничество с Нателлой Капивиной

← Что Ирина Аллегрова сказала Маргарите Симоньян

Ключевые слова: julianews, Светлана Лобода

Количество просмотров: 2 990
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Нателла Крапивина рассказала, почему больше не хочет быть продюсером Светланы Лободы
Светлана Лобода наладила отношения с Филиппом Киркоровым
Нателла Крапивина отписалась в Инстаграме от Лободы
Светлана Лобода начала сотрудничество с новым продюсером
Светлана Лобода возобновила сотрудничество с Нателлой Капивиной Как оказалось, после трех месяцев затишья, Светлана Лобода не только вернулась к выступлениям на частных вечеринках, но и возобновила сотрудничество с Нателлой Крапивиной.
Что Ирина Аллегрова сказала Маргарите Симоньян Маргарита Симоньян наделала много шума своими высказываниями о Максиме Галкине.
Саша Черно разъехалась с мужем Отношения Саши Черно и Иосифа Оганесяня завязались на телепроекте "Дом-2".
Сестра Жанны Фриске больна онкологией Наталья Фриске только недавно радовалась материнству, как на ее семью снова обрушилась беда.
Как стать миллионером: артист и блогер Арут Назарян показал, как из продавца консультанта вырасти в венчурного инвестора О том, как стать миллионером написаны сотни книг.
Курьер сбил журналистку Алену Долецкую Сегодня утром стало известно, что журналиста, публициста и креативного консультанта Алену Долецкую сбил курьер на электросамокате.
Ольга Орлова рассказала, как общается с бывшей женой своего мужа Ольга Орлова не так давно вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий Масалов.
Кто требует у Басты 4 миллиона рублей Помимо музыки 42-летний баста активно занимается бизнесом.
Алана Мамаева сообщила, что Павлу Мамаеву закрыли выезд из России Алана Мамаева, регулярно жалующаяся на финансовые трудности, в настоящее время отдыхает на Мальдивах.
Брэд Питт снова подал в суд на Анджелину Джоли Едва опустился занавес на представлении, которое устроили Эмбер Херд и Джонни Дэпп, как на сцену вышли Брэд Питт и Анджелина Джоли.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.