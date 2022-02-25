Кто требует у Басты 4 миллиона рублей

Он владеет ресторанами, клубом и выпускает одежду. Но не все это приносит ему прибыль.Как оказалось, пять лет назад Баста открыл еще и ювелирную компанию, которая специализировалась на брутальных украшениях для мужчин. Так цена за перстень или гребень там начиналась от 75 тысяч рублей, а за часы пришлось бы выложить 400 тысяч.Но похоже желающих приобрести украшения от Басты не так много. Компания ежегодно приносит убытки в размере от 1 до 9 миллионов рублей. А теперь еще партнеры Вакуленко подали на него в суд с требованием выплатить 4 миллиона. По словам пресс-службе Арбитражного суда они хотят взыскать деньги по договору аренды объектов недвижимости.