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Кто требует у Басты 4 миллиона рублей

Сегодня, 18:24
Помимо музыки 42-летний баста активно занимается бизнесом.

Кто требует у Басты 4 миллиона рублей
Он владеет ресторанами, клубом и выпускает одежду. Но не все это приносит ему прибыль.

Кто требует у Басты 4 миллиона рублей


Как оказалось, пять лет назад Баста открыл еще и ювелирную компанию, которая специализировалась на брутальных украшениях для мужчин. Так цена за перстень или гребень там начиналась от 75 тысяч рублей, а за часы пришлось бы выложить 400 тысяч.

Кто требует у Басты 4 миллиона рублей


Но похоже желающих приобрести украшения от Басты не так много. Компания ежегодно приносит убытки в размере от 1 до 9 миллионов рублей. А теперь еще партнеры Вакуленко подали на него в суд с требованием выплатить 4 миллиона. По словам пресс-службе Арбитражного суда они хотят взыскать деньги по договору аренды объектов недвижимости.

Кто требует у Басты 4 миллиона рублей

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Ключевые слова: julianews, Баста

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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