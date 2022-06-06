Яна Ясс презентовала трогательный клип на песню "Цветы Лотоса"

Кто-то задумается о ценности отношений с близким человеком, кто-то — о прорастающей любви в одиночестве.Благодаря добрым чувствам приходит рассвет, пробуждающий то самое необъятное бесконечное вечное, расцветающее, как лотос в наших душах и сердцах. Клип Яны Ясс помогает пробиться этому свету любви из глубин души каждого из нас, как цветы лотоса, которые прорастают сквозь запутанные сети усталости и опустошенности.Премьера нового клипа Яны Ясс “Цветы Лотоса” состоялась 6го июня на телеканале RU.TV, а также на официальных ресурсах певицы Яны Ясс в vk.com и на платформе Youtube.Это история одной разбитой мечты, история одной счастливой любви, история одной маленькой девушки в неоне мегаполиса… Весь клип посвящен человеческой жизни, ее скоротечности, противостоянию господству лжи и слухов, поиску истинной любви и себя в этом мире.Многоголосие инструментов и красок видеоработы буквально материализует перед глазами образ цветов лотоса, которые с древности считаются сакральными, пробивающихся на свободу через трясину, словно вечное сияние абсолютного света в темноте.“Сюжет клипа близок каждому зрителю, ведь в нем он может увидеть себя. Каждый из нас в своей жизни устает, всем знакомы чувства, когда не хватает сил, веры, надежды и понимания, что делать дальше и какой выбор сделать. Всегда нужно помнить, что какой бы выбор каждый из нас ни делал, очень важно сохранять человеческую сущность и понимать, что же для нас самое главное. Для зрителей клипа, я бы хотела сказать, чтобы они никогда никого не осуждали, ведь осуждение - это то чувство, которое далеко от человечности и оно только усыпляет наши сердца. Если ты хочешь изменить мир - начни с себя и окружи себя теми людьми, кто готов поддержать и быть рядом в трудную минуту. Только тогда наше общество станет лучше”, - комментирует свою работу Яна Ясс.“Цветы Лотоса” - это трендовая работа, наполненная сильной лиричной и визуальной составляющей. Музыкальное произведение стало новым витком в карьере певицы и подспорьем для начала сотрудничества с лейблом «RockFAM».Автор идеи видео-картины стал Давид Керимов - продюсер продакшна лейбла Русской Медиагруппы “RockFAM”:“Работать с Яной было максимально комфортно, она быстро схватывает и молниеносно вживается в роль. Хотелось создать максимально честную, жизненную, но при этом нетривиальную историю, и я считаю, что у нас это получилось”.Информация об исполнителе:Яна Игоревна Джалю (Величко) – российский музыкант, певица, автор-исполнитель, писатель, философ, автор методики «Счастье без усилий», учредитель благотворительного фонда «Путеводная звезда», носитель учения древней тибетской философии Бон, наставник по осознанному счастью и медитации. Известна также под псевдонимом Яна Ясс.Официальный сайт:yana-yass.ru