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Где сейчас живет Светлана Лобоада

Вчера, 11:58
Еще за несколько месяцев до начала спецоперации Светлана Лобода предприняла попытку вернуться на Украину.

Где сейчас живет Светлана Лобоада
Как известно, после событий 2014 года Светлана Лобода стала изгоем на Родине и обосновалась в России. Здесь она приобрела дом в Подмосковье, а дочь пошла в школу.

Где сейчас живет Светлана Лобоада


Время шло, и Светлана решила попробовала вернуться на Украину с концертами и даже смогла попасть в одно из утренних ТВ шоу на местном телевидении. Там Светлана постаралась от России дистанцироваться и уже рассказывала, что живет в на берегу теплого моря в Европе с детьми и любимым человеком.

А потом началась спецоперация, потом пошли слухи, что Лобода обменяла украинское гражданство на мальтийское и все были уверены, что живет она в том самом доме на берегу моря.

Но вот сейчас стало известно, что Света вместе с детьми уже живет в Риге, и именно там продолжит обучение её дочь.

Где сейчас живет Светлана Лобоада


Можно задаться вопросом, а почему же нельзя было оставаться жить в Европе? Но ответ прост – дети Светланы говорят по-русски, а значит учится надо в школе русской. Именно такая есть в Риге. Это частная, интернациональная школа Exupery, где изучается сразу 4 языка. Так что пожить у теплого моря не получается. Придется довольствоваться Балтийским.

Где сейчас живет Светлана Лобоада

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Ключевые слова: julianews, Светлана Лобода

Количество просмотров: 2 743
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Где сейчас живет Светлана Лобоада Еще за несколько месяцев до начала спецоперации Светлана Лобода предприняла попытку вернуться на Украину.
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