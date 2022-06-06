Где сейчас живет Светлана Лобоада

Как известно, после событий 2014 года Светлана Лобода стала изгоем на Родине и обосновалась в России. Здесь она приобрела дом в Подмосковье, а дочь пошла в школу.Время шло, и Светлана решила попробовала вернуться на Украину с концертами и даже смогла попасть в одно из утренних ТВ шоу на местном телевидении. Там Светлана постаралась от России дистанцироваться и уже рассказывала, что живет в на берегу теплого моря в Европе с детьми и любимым человеком.А потом началась спецоперация, потом пошли слухи, что Лобода обменяла украинское гражданство на мальтийское и все были уверены, что живет она в том самом доме на берегу моря.Но вот сейчас стало известно, что Света вместе с детьми уже живет в Риге, и именно там продолжит обучение её дочь.Можно задаться вопросом, а почему же нельзя было оставаться жить в Европе? Но ответ прост – дети Светланы говорят по-русски, а значит учится надо в школе русской. Именно такая есть в Риге. Это частная, интернациональная школа Exupery, где изучается сразу 4 языка. Так что пожить у теплого моря не получается. Придется довольствоваться Балтийским.