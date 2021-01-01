Александр Кержаков собрался жениться

Три предыдущих брака Александра Кержакова закончились, мягко говоря, не очень хорошо, но возможно четвертая попытка будет более удачной.

По слухам, Кержаков познакомился с Евгенией Ледащевой во время съемок шоу на МАТЧ ТВ, а во время пандемии в 2020 году, девушка ужа самоизолировалась в загородном доме Александра и принимала участие в его забавах.Ну, а сейчас, после нескольких лет отношений, они решили пожениться и завтра, 4 июня, ожидается шумная вечеринка по этому поводу.