Ну, а сейчас, после нескольких лет отношений, они решили пожениться и завтра, 4 июня, ожидается шумная вечеринка по этому поводу.
Александр Кержаков собрался жениться
Сегодня, 14:38
Три предыдущих брака Александра Кержакова закончились, мягко говоря, не очень хорошо, но возможно четвертая попытка будет более удачной.
По слухам, Кержаков познакомился с Евгенией Ледащевой во время съемок шоу на МАТЧ ТВ, а во время пандемии в 2020 году, девушка ужа самоизолировалась в загородном доме Александра и принимала участие в его забавах.
Ну, а сейчас, после нескольких лет отношений, они решили пожениться и завтра, 4 июня, ожидается шумная вечеринка по этому поводу.
Ну, а сейчас, после нескольких лет отношений, они решили пожениться и завтра, 4 июня, ожидается шумная вечеринка по этому поводу.
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Ключевые слова: julianews, Александр Кержаков
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Количество просмотров: 1 508
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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Александр Кержаков собрался жениться Три предыдущих брака Александра Кержакова закончились, мягко говоря, не очень хорошо, но возможно четвертая попытка будет более удачной.
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