Ким Кардашьян не досталось билета на празднование юбилея Елизаветы ll

Несмотря на движение антимонархистов, толпы собрались, чтобы увидеть королеву. Движимая этим же желанием в Лондон отправилась Ким Кардашьян в компании Пита Дэвидсона. Звезда пыталась достать билеты на празднование, но представители Букингемского дворца отклонили ее просьбу. Вероятно они не хотели, чтобы Ким явилась туда в одном из своих экстравагантных нарядов.
По словам инсайдеров, Кардашьян не привыкла, что ей отказывают в присутствии на каком-либо мероприятии и была шокирована.
Из знаменитостей на юбилее присутствовали Дэвид Бекхэм, группа Queen, Нил Роджерс и другие. Часть билетов была распределена между военнослужащими, представителями благотворительных организаций, а часть распределили путем открытого голосования.
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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