Ким Кардашьян не досталось билета на празднование юбилея Елизаветы ll

Несмотря на движение антимонархистов, толпы собрались, чтобы увидеть королеву. Движимая этим же желанием в Лондон отправилась Ким Кардашьян в компании Пита Дэвидсона. Звезда пыталась достать билеты на празднование, но представители Букингемского дворца отклонили ее просьбу. Вероятно они не хотели, чтобы Ким явилась туда в одном из своих экстравагантных нарядов.По словам инсайдеров, Кардашьян не привыкла, что ей отказывают в присутствии на каком-либо мероприятии и была шокирована.Из знаменитостей на юбилее присутствовали Дэвид Бекхэм, группа Queen, Нил Роджерс и другие. Часть билетов была распределена между военнослужащими, представителями благотворительных организаций, а часть распределили путем открытого голосования.