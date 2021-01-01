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Суд года: в громком деле Джонни Деппа против Эмбер Херд поставлена точка

Сегодня, 03:47
Знаменитый актёр Джонни Депп одержал оглушительную победу в деле о клевете против бывшей жены Эмбер Херд.

Суд года: в громком деле Джонни Деппа против Эмбер Херд поставлена точка
Роман 58-летнего Джонни Деппа и 36-летней Эмбер Херд начался на съёмочной площадке фильма "Ромовый дневник" в 2011 году, в феврале 2015-го они сыграли свадьбу. Весной следующего года актриса подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия - официально развод состоялся в январе 2017 года. Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и избиениях. Репутация актёра была почти уничтожена, начался долгий судебный процесс, в течение которого Депп потерял важные контракты - в частности, он был исключён из продолжения франшиз "Фантастические твари" и "Пираты Карибского моря", где играл ключевые роли.

Суд года: в громком деле Джонни Деппа против Эмбер Херд поставлена точка


Суд года: в громком деле Джонни Деппа против Эмбер Херд поставлена точка


Суд года: в громком деле Джонни Деппа против Эмбер Херд поставлена точка


В поддержку Джонни неоднократно высказывались многие знаменитости, в том числе его бывшие возлюбленные - Вайнона Райдер, Кейт Мосс, Ванесса Паради - все они заявляли, что Депп никогда не проявлял агрессии и всегда был любящим и заботливым человеком. Сам Депп также постоянно отрицал все обвинения в свой адрес.

Суд года: в громком деле Джонни Деппа против Эмбер Херд поставлена точка


Иск о клевете, решение по которому было вынесено сегодня, Джонни подал против Эмбер в начале апреля текущего года. Присяжные признали, что Херд действовала со злым умыслом, выдвигая против актёра заведомо ложные обвинения, чтобы сломать его карьеру. Также в ходе суда актриса была вынуждена признать, что не отдала на благотворительность ни одного доллара из 7 миллионов, присуждённых ей при разводе в качестве компенсации - хотя ранее под присягой заявляла, что деньги давно переданы всем, кому она их обещала. Кроме того выяснилось, что актриса страдает сразу несколькими психическими расстройствами. Теперь Херд должна заплатить Деппу компенсацию в $15 миллионов.

Суд года: в громком деле Джонни Деппа против Эмбер Херд поставлена точка


"Шесть лет назад моя жизнь, жизнь моих детей, жизнь самых близких мне людей, а также жизнь людей, которые много-много лет поддерживали и верили в меня изменилась навсегда. Мгновенно. Через СМИ против меня были выдвинуты ложные, очень серьезные уголовные обвинения, что вызвало бесконечный поток ненависти и лжи, хотя мне так и не было предъявлено никаких фактических обвинений. Всё это оказало сейсмическое влияние на мою жизнь и мою карьеру. А шесть лет спустя присяжные вернули мне жизнь. Я невероятно смущён и тронут. С самого начала целью этого судебного процесса было раскрытие правды независимо от исхода. Говорить правду было тем, чем я был обязан своим детям и всем тем, кто уверенно и постоянно меня поддерживал. Я чувствую себя умиротворенно, зная, что наконец-то достиг этого, правда победила" - написал Джонни Депп в своей соцсети.

Суд года: в громком деле Джонни Деппа против Эмбер Херд поставлена точка

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Ключевые слова: Джонни Депп, Эмбер Херд, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети, pinterest.com

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