Наргиз Закирова появилась в эфире телешоу на канале "Звезда"

Эпатажной певице вручили запрет на въезд в Россию на 50 лет и отправили обратно в Узбекистан. Однако, через пару дней она появилась на шоу талантов на телеканале «Звезда», где является членом жюри. Такой расклад привёл некоторых зрителей в замешательство.Эдгар Запашный ответил на негодование аудитории канала, отметив, что «Новая звезда» выходит в записи, которая, кроме финала и голосования зрителей, была сделана до выдворения Закировой. Так что, не выпускать шоу в эфир, значит подставить участников со всей страны.«Новая Звезда» — это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. 85 самых сильных исполнителей собираются на одной сцене, чтобы достойно представить родной край. В финале зрители могут не согласиться с мнением звездного жюри и выбрать свою «Новую Звезду-2022» с помощью масштабного голосования. Если руководство телеканала пойдет на поводу у недовольных людей и снимет программу с эфира, то, прежде всего, мы навредим большому количеству хороших исполнителей, которые очень сильно старались и делали все возможное для достойного представления своих регионов нашей необъятной Родины. Сейчас именно тот момент, когда из-за одной дуры не должны пострадать совершенно невинные люди», - заключил Эдгар Запашный, отметив, что, мол, и сам не очень-то хотел бы видеть на экране Наргиз, к которой у него давняя неприязнь.Между тем, адвокат певицы поделился, что она расстроена тем, что в Россию ей въезжать запрещено. Тем не менее, она руки не опускает и думает как теперь строить карьеру в других странах, в частности в Америке, гражданкой которой она и является. Некоторые уверены, что певица вернётся к гастролям по кабакам США. В Москве у Закировой имеется недвижимость и в случае необходимости она готова её продать с помощью друзей.