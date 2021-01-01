Алла Михеева встретилась с Александром Гудковым

Попал в ролик и логотип их шоу, но вот означает ли это начала работы в проекте или Алла с Сашей пришли забрать из телекомпании свои вещи, сказать сложно.В любом случае, «Вечерний Ургант» каждое лето уходил на каникулы, так что раньше сентября их ждать в эфире точно не стоит.