В любом случае, «Вечерний Ургант» каждое лето уходил на каникулы, так что раньше сентября их ждать в эфире точно не стоит.
Алла Михеева встретилась с Александром Гудковым
Вчера, 14:27
Накануне соведущая «Вечернего Урганта» Аллочка Михеева поделилась видео трогательной встречи с Сашей Гудковым в коридоре Первого канала.
Попал в ролик и логотип их шоу, но вот означает ли это начала работы в проекте или Алла с Сашей пришли забрать из телекомпании свои вещи, сказать сложно.
В любом случае, «Вечерний Ургант» каждое лето уходил на каникулы, так что раньше сентября их ждать в эфире точно не стоит.
В любом случае, «Вечерний Ургант» каждое лето уходил на каникулы, так что раньше сентября их ждать в эфире точно не стоит.
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Ключевые слова: julianews, Алла Михеева, Александр Гудков
Количество просмотров: 2 236
Количество просмотров: 2 236
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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