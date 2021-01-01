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"Хорошо, что ты убежала": Алле Пугачевой посвятили бегущую строку на телецентре Останкино

Вчера, 14:05
Поклонники все гадают, вернётся ли Алла Пугачева в Россию, подарит ли зрителям свои новые песни, но, теперь триумфальное возвращение выглядит очень сомнительно.

"Хорошо, что ты убежала": Алле Пугачевой посвятили бегущую строку на телецентре Останкино
Вчера вечером на здании телецентра Останкино появилась бегущая строка с посланием Алле Борисовне.

"Хорошо, что ты убежала": Алле Пугачевой посвятили бегущую строку на телецентре Останкино


Шутники или весельчаки, или же просто «пугачевоненавистники» из телевидения не стали стесняться в выражениях, разместив на фасаде такую фразу: "Алла, хорошо, что ты убежала! Алла, ты давно тут всех (нехорошее слово)».

"Хорошо, что ты убежала": Алле Пугачевой посвятили бегущую строку на телецентре Останкино


Кто ответственен за этот вопиющий казус неизвестно, несмотря на вопросы публики и журналистов, в Останкино хранят полное молчание о произошедшем.

"Хорошо, что ты убежала": Алле Пугачевой посвятили бегущую строку на телецентре Останкино


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Ключевые слова: Алла Пугачева, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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