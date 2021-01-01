"Хорошо, что ты убежала": Алле Пугачевой посвятили бегущую строку на телецентре Останкино

Поклонники все гадают, вернётся ли Алла Пугачева в Россию, подарит ли зрителям свои новые песни, но, теперь триумфальное возвращение выглядит очень сомнительно.

Вчера вечером на здании телецентра Останкино появилась бегущая строка с посланием Алле Борисовне.Шутники или весельчаки, или же просто «пугачевоненавистники» из телевидения не стали стесняться в выражениях, разместив на фасаде такую фразу: "Алла, хорошо, что ты убежала! Алла, ты давно тут всех (нехорошее слово)».Кто ответственен за этот вопиющий казус неизвестно, несмотря на вопросы публики и журналистов, в Останкино хранят полное молчание о произошедшем.