Макс Барских объяснил, как его песни снова стали доступны в России

Началось все с громких заявлений о намерении идти на фронт. И да, певец для своего личного блога сфоткался в некотором подобии военной формы, а затем оказался на гастролях в Америке. Вместе с тем, он, изрыгая проклятия, заявлял, что больше ни одна его песня не будет доступна в России и их заблокировал.Однако, лишившись денег за скачивания, артист обнаружил в кошельке дыру, и американские гастроли не помогли её залатать. Так что, покумекав, Бортник разблокировал свои «шедевры» и поспешил об этом объявить, но как! Чтобы не сойти за двуличное меркантильное существо, артист заявил, что песни стали доступны вовсе не по его желанию, а это, мол, «российские власти разблокировали их для пиара». Пиара кого? Российских властей? Звучит более, чем тупо. Конечно на повестке правительства определённо обсуждался вопрос доступа к завываниям Барских.Ну а теперь, Микола отчаянно призывает россиян скачивать его «шедевры», пока он будет вести борьбу с «российскими властями» за то, чтобы их снова заблокировали и одновременно пополнять кошелёк.«Таким образом мои песни появились на площадках этой страны. Ничего страшного, моя команда делает все, чтобы их оттуда удалить. Поэтому наслаждайтесь, пока у вас есть такая возможность!», - призывает артист.Что ж, его глупость поистине не знает границ.