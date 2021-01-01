Елена Летучая поссорилась с телеканалом СТС и отказалась работать с Александром Роговым

Сначала её поманили на первом, но проект, основанный на идеях «Ревизорро», так и не пошел. Потом были еще некие экологические проекты, но уже не на ЦТ.В конце концов Лене дали вести некое семейное шоу, но это был совсем не тот размах. И вот, наконец, Летучей улыбнулась удача – с СТС ушел Александр Рогов и было принято решение снимать похожее шоу с Летучей в «главной роли».Правда, радовалась Лена не долго, поскольку Рогов решил вернуться с ТНТ и вновь начать делать свой проект. Летучей предложили делать его вместе с ним и она согласилась. Все шло более-менее ровно, пока не выяснялось, что Программа будет называться Рогов +, где плюс, как вы понимаете, Елена Летучая. Такого оскорбления Лена пережить не могла и заявила о том, что покидает проект.Поскольку сезон уже отснят, то Лену в качестве «плюса» зрители еще увидят, но дальше всё.Сейчас она рвет и мечет на своей странице в социальной сети, удивляясь, что передачу для женщин отдают на откуп мужчине, который ничего не смыслит в женщинах.Вот тут Лена права и неправа одновременно. Конечно, Рогов не женщина, но и не настоящий мужчина, это точно. Одни его туфельки и сумочки чего стоят.