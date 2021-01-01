Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Елена Летучая поссорилась с телеканалом СТС и отказалась работать с Александром Роговым

Вчера, 14:34
После того, как Елена Летучая бесславно завершила свои отношения с «Ревизорро» реально рейтинговых проектов у неё не было.

Елена Летучая поссорилась с телеканалом СТС и отказалась работать с Александром Роговым
Сначала её поманили на первом, но проект, основанный на идеях «Ревизорро», так и не пошел. Потом были еще некие экологические проекты, но уже не на ЦТ.

Елена Летучая поссорилась с телеканалом СТС и отказалась работать с Александром Роговым


В конце концов Лене дали вести некое семейное шоу, но это был совсем не тот размах. И вот, наконец, Летучей улыбнулась удача – с СТС ушел Александр Рогов и было принято решение снимать похожее шоу с Летучей в «главной роли».

Правда, радовалась Лена не долго, поскольку Рогов решил вернуться с ТНТ и вновь начать делать свой проект. Летучей предложили делать его вместе с ним и она согласилась. Все шло более-менее ровно, пока не выяснялось, что Программа будет называться Рогов +, где плюс, как вы понимаете, Елена Летучая. Такого оскорбления Лена пережить не могла и заявила о том, что покидает проект.

Елена Летучая поссорилась с телеканалом СТС и отказалась работать с Александром Роговым


Поскольку сезон уже отснят, то Лену в качестве «плюса» зрители еще увидят, но дальше всё.

Сейчас она рвет и мечет на своей странице в социальной сети, удивляясь, что передачу для женщин отдают на откуп мужчине, который ничего не смыслит в женщинах.

Елена Летучая поссорилась с телеканалом СТС и отказалась работать с Александром Роговым


Вот тут Лена права и неправа одновременно. Конечно, Рогов не женщина, но и не настоящий мужчина, это точно. Одни его туфельки и сумочки чего стоят.

Елена Летучая поссорилась с телеканалом СТС и отказалась работать с Александром Роговым

← Мария Суханкина сообщила, что сделала операцию по уменьшению желудка "Я вступаю в борьбу": Вера Сотникова рассказала о конфликте с соседо... →

Ключевые слова: julianews, Елена Летучая, Александр Рогов

Количество просмотров: 2 730
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Почему Елена Летучая пытается вернуться в телеэфир на скандале с Самбурской и Романовской
Елена Летучая заявила, что в передаче "Ревизорро" присутствуют договоренности
Елена Летучая перешла на Первый канал
Лена Летучая публично поздравила мужа Юрия Анашенкова с Днем Рождения
Курбан Омаров поделился снимком своей подруги и бывшей жены После развода с Ксенией Бородиной Курбан Омаров активно муссирует тему своей личной жизни.
Юлия Ефременкова и Мондизер станут родителями Отношения Юлии Ефременкова и Мондизера не отличались стабильностью.
Любовь Успенская поссорилась с соседкой по коттеджному послеку Судя по рассказам Любы, она вместе с дочерью и своим йоркширским терьером Джонни вышла погулять, но вот соседская собака на них набросилась.
Макс Барских объяснил, как его песни снова стали доступны в России Последние несколько месяцев показали, что Макс Барских, он же Микола Бортник, может смело именовать себя ещё и балаболом.
"Я вступаю в борьбу": Вера Сотникова рассказала о конфликте с соседом Актриса Вера Сотникова стоит на пороге совершения преступления, ну или, как минимум, нескончаемых судов.
Елена Летучая поссорилась с телеканалом СТС и отказалась работать с Александром Роговым После того, как Елена Летучая бесславно завершила свои отношения с «Ревизорро» реально рейтинговых проектов у неё не было.
Мария Суханкина сообщила, что сделала операцию по уменьшению желудка Несколько месяцев назад Маргарита Суханкина предстала перед поклонники в кардинально новом образе.
Анна Заворотнюк ответила на вопрос о состоянии своей матери С самого первого дня, как стало известно о серьезной болезни Анастасии Заворотнюк, её родственники старались не комментировать происходящее.
"Весь день ждала твоего звонка": Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к своей дочери В семействе наследников Василия Шукшина царит дух некогда популярного сериала «Санта Барбара», где все отношения строятся на интригах и обидах друг к другу.
Муж Ларисы Гузеевой сменил имидж Лариса Гузеева уже больше 20 лет замужем за главой федерации рестораторов и отельеров России, бизнесменом Игорем Бухаровым.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.