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Муж Ларисы Гузеевой сменил имидж

Вчера, 13:29
Лариса Гузеева уже больше 20 лет замужем за главой федерации рестораторов и отельеров России, бизнесменом Игорем Бухаровым.

Муж Ларисы Гузеевой сменил имидж
Помимо участия в данной организации, мужчина владеет собственным рестораном и школой вин.

Муж Ларисы Гузеевой сменил имидж


Бухаров периодически сопровождает актрису на светских мероприятиях и как-то приходил на её кулинарное шоу.

Муж Ларисы Гузеевой сменил имидж


Он всегда одет с иголочки и отдаёт предпочтение классическим дорогим костюмам. Однако, на днях 61-летний муж Гузеевой поразил своих коллег, явившись на заседание Совета предпринимателей Москвы в кардинально новом образе. Сначала его и вовсе никто не узнал. Бизнесмен отрастил бороду, нарядился в толстовку, джинсы и кроссовки и даже на голове соорудил некое подобие укладки. В общем, таким модным и молодёжным его не видели на публике никогда.

«Не иначе, как нашёл молодую?», «Лариса теперь рядом с ним выглядит старухой», «А это правда Бухаров?», «Дочь может надоумила?», - удивляются в пабликах.

Муж Ларисы Гузеевой сменил имидж

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Ключевые слова: julianews, Лариса Гузеева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Муж Ларисы Гузеевой сменил имидж Лариса Гузеева уже больше 20 лет замужем за главой федерации рестораторов и отельеров России, бизнесменом Игорем Бухаровым.
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