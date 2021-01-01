Муж Ларисы Гузеевой сменил имидж

Помимо участия в данной организации, мужчина владеет собственным рестораном и школой вин.Бухаров периодически сопровождает актрису на светских мероприятиях и как-то приходил на её кулинарное шоу.Он всегда одет с иголочки и отдаёт предпочтение классическим дорогим костюмам. Однако, на днях 61-летний муж Гузеевой поразил своих коллег, явившись на заседание Совета предпринимателей Москвы в кардинально новом образе. Сначала его и вовсе никто не узнал. Бизнесмен отрастил бороду, нарядился в толстовку, джинсы и кроссовки и даже на голове соорудил некое подобие укладки. В общем, таким модным и молодёжным его не видели на публике никогда.«Не иначе, как нашёл молодую?», «Лариса теперь рядом с ним выглядит старухой», «А это правда Бухаров?», «Дочь может надоумила?», - удивляются в пабликах.