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Ксения Бородина намекнула на причины расставания с Курбаном Омаровым

Сегодня, 11:28
Ксения Бородина, несмотря на многочисленные вопросы поклонников, так и не рассказала, почему распался ее брак с Курбаном Омаровым.

Ксения Бородина намекнула на причины расставания с Курбаном Омаровым
Предположительно, он был не верен ведущей. А теперь в беседе с подписчиками, Бородина намекнула, с кем же ей изменял бывший супруг. У нее поинтересовалась, как относится к тому, что муж общается с бывшей женой.

Ксения Бородина намекнула на причины расставания с Курбаном Омаровым


"Будте аккуратны. Я вот в таком общении не видела ничего полезного и оказалась очень права", - заявила Ксения.

Ксения Бородина намекнула на причины расставания с Курбаном Омаровым


Из ее слов можно сделать вывод, что Курбан изменял ей с Аллой Воденко, которая родила ему сына Омара. Кстати, после того, как было объявлено о его расставании с Бородиной, бывшая стала регулярно появляться у мужчины в соцсетях.

Ксения Бородина намекнула на причины расставания с Курбаном Омаровым

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Ключевые слова: Ксения Бородина, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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