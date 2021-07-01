Ксения Бородина намекнула на причины расставания с Курбаном Омаровым

Предположительно, он был не верен ведущей. А теперь в беседе с подписчиками, Бородина намекнула, с кем же ей изменял бывший супруг. У нее поинтересовалась, как относится к тому, что муж общается с бывшей женой."Будте аккуратны. Я вот в таком общении не видела ничего полезного и оказалась очень права", - заявила Ксения.Из ее слов можно сделать вывод, что Курбан изменял ей с Аллой Воденко, которая родила ему сына Омара. Кстати, после того, как было объявлено о его расставании с Бородиной, бывшая стала регулярно появляться у мужчины в соцсетях.