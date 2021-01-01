Анна Чиповская уходит из театра Олега Табакова

Неожиданно для многих поклонников, она объявила, что вынуждена уйти из учреждения.«Всем режиссерам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей, всем цехам и, конечно же, всем моим партнерам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам, успехов любимому театру», - написала Чиповская в блоге.Почему артистка уходит неизвестно, сама она уклончиво ответила, что у неё на это есть «личные причины». У публики возникли разные догадки, включая конфликты с режиссером и недовольство размером зарплаты. К слову, Чиповская достаточно успешна как в театре, так и в кино.Некоторые предположили, что Анна забеременела от своего давнего бойфренда актера Дмитрия Ендальцева, но, всё же беременность не повод увольняться. Последний спектакль с актрисой состоится 30 июня.