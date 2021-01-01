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Анна Чиповская уходит из театра Олега Табакова

Вчера, 18:09
Актриса Анна Чиповская на протяжении 15 лет состояла в труппе театра Олега Табакова и сыграла во множестве спектаклей.

Анна Чиповская уходит из театра Олега Табакова
Неожиданно для многих поклонников, она объявила, что вынуждена уйти из учреждения.

Анна Чиповская уходит из театра Олега Табакова


«Всем режиссерам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей, всем цехам и, конечно же, всем моим партнерам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам, успехов любимому театру», - написала Чиповская в блоге.

Анна Чиповская уходит из театра Олега Табакова


Почему артистка уходит неизвестно, сама она уклончиво ответила, что у неё на это есть «личные причины». У публики возникли разные догадки, включая конфликты с режиссером и недовольство размером зарплаты. К слову, Чиповская достаточно успешна как в театре, так и в кино.

Некоторые предположили, что Анна забеременела от своего давнего бойфренда актера Дмитрия Ендальцева, но, всё же беременность не повод увольняться. Последний спектакль с актрисой состоится 30 июня.

Анна Чиповская уходит из театра Олега Табакова

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Ключевые слова: julianews, Анна Чиповская

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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