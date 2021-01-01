Максим Галкин запланировал гастроли в Австралии

По словам артистки, семейство намерено приехать к сентябрю, так как Лизе и Гарри нужно будет идти в школу. К слову, с февраля звёздные наследники занимаются уроками по удаленке из Израиля.Поклонников Аллы Борисовны интересовал вопрос, осмелится ли вместе с ней вернуться Максим Галкин, наговоривший лишнего. Судя по всему, юморист не приедет. Нужда заставляет его отправиться на заработки на край света - в Австралию. По крайней мере, он уже анонсировал свои выступления 2 и 4 сентября на континенте кенгуру.Алла Пугачева вернётся в Россию, в то время, как Максим Галкин отправится на заработки на край светаМного ли там фанатов Галкина - неизвестно, наверняка концерт рассчитан на русскоговорящее сообщество. Куда Максим двинется после Австралии пока неясно, может заскочит таки в Грязи. Хотя, тут у некоторых в сети возникают предложения, почему бы не запретить Галкину въезд в страну на 50 лет? Но навряд ли такое возможно, ибо он все же гражданин России.