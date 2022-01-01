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Катя Гордон прокомментировала нынешнюю работу Александра Гордона

Сегодня, 13:41
Бывшая жена Александра Гордона, Катя Гордон считает себя очень успешной, особенно на фоне выпивающего телеведущего.

Катя Гордон прокомментировала нынешнюю работу Александра Гордона
Сейчас она снова вышла замуж и забеременела, но брать фамилию мужа Виктора Хархалиса не планирует.


В беседе с журналистом юрист-песенник призналась, что всего добилась под фамилией Гордон, так что, она достойна её больше, чем экс-супруг, работающий в паре с бывшей гражданской женой какого-то футболиста.

Катя Гордон прокомментировала нынешнюю работу Александра Гордона


«Мне 41 год, сейчас мне еще метаться с фамилиями уже смешно. Я Гордону говорю: «Сам меняй, я сейчас больший Гордон, чем ты. Это что такое за передачу ты ведешь вообще с бывшей женой, даже гражданской женой какого-то бывшего футболиста?» Но я уже все, это мои, черт возьми, шесть букв», - рассуждают Екатерина.

Катя Гордон прокомментировала нынешнюю работу Александра Гордона


К слову, женщина пишет песни знаменитостям, является совладелицей юридической фирмы, а с недавних пор держит кофейню в партнёрстве с мужем - бизнесменом. Поэтому Гордон очень гордится собой.

Катя Гордон прокомментировала нынешнюю работу Александра Гордона

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Ключевые слова: julianews, Катя Гордон, Александр Гордон

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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