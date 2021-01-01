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"Она предполагала": Адвокат Наргиз Закировой высказался о запрете певице на въезд Россию

Сегодня, 12:42
Стало известно об инциденте с Наргиз Закировой в аэропорту Домодедово.

"Она предполагала": Адвокат Наргиз Закировой высказался о запрете певице на въезд Россию
Певица прилетела с Узбекистана подзаработать, однако, на контроле её развернули обратно, на Родину. При этом в СМИ сообщалось, что, мол, её даже арестовали и завели на неё уголовное дело. Напомним, недавно Наргиз крайне нелестно публично отзывалась о нашей стране.

"Она предполагала": Адвокат Наргиз Закировой высказался о запрете певице на въезд Россию


Адвокат Закировой рассказал о случившемся, подчеркнув, что никакого задержания и уголовного дела нет, но исполнительница попала в тот самый «чёрный список» и выяснилось, что ФСБ запретило ей посещать Россию в течение 50 лет.

"Она предполагала": Адвокат Наргиз Закировой высказался о запрете певице на въезд Россию


«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции», - рассказал правозащитник.

Так что, теперь артистка, которая является гражданкой США, сможет приехать в Россию в будущем и закатить вечеринку по случаю своего 101-летия.

"Она предполагала": Адвокат Наргиз Закировой высказался о запрете певице на въезд Россию

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Ключевые слова: julianews, Наргиз Закирова

Количество просмотров: 1 248
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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