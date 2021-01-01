Яна Рудковская стала жертвой мошенника

Продюсерша и её муж Плющенко занимаются обустройством территории своей академии фигурного катания. Супруги решили построить несколько коттеджей для студентов. За работу обещал взяться строитель Денис Гонтарь, прибывший в Москву из Краснодара.Пообщавшись со знаменитым семейством, мужчина заявил, что на покупку стройматериалов и прочего ему необходим 31 миллион рублей, лучше наличкой, так как сейчас из-за западных санкций у банков возникают проблемы с оплатой и с начислением средств. В итоге, Рудковская поверила строителю и отдала ему деньги. Затем Гонтарь отправился за покупкой материала и перестал выходить на связь.Тут то Яна поняла, что её, мягко говоря, обманули. Бизнесвумен обратилась в полицию, мошенника уже задержали, теперь дело за сотрудниками органов. В своём блоге Рудковская победоносно показала Дениса Гонтаря, скрывающего лицо, и рассказала обстоятельства произошедшего, предостерегая народ от мошенников и призывая к осторожности.