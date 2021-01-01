Максим Галкин перевел деньги в помощь беженцам

Пока в России идут оживленные споры на тему того вернутся ли Галкин с Пугачевой домой и можно ли считать их предателями, сам Максим записал видео, где рассказал куда и как намерен потратить часть заработанных гонораров.

Галкин уже дал несколько концертов в Израиле и планирует тур по всему миру, не исключая, что его концерты пройдут и в России.Но самое главное, он торжественно объявил, что перевел часть денег в благотворительный австрийский фонд на помощь украинским беженцам в Европе.Конечно, поступок благородный и по-настоящему мирные люди, а не русофобские беШенцы ни в чем не виноваты, но почему же помощь требуется только им?По всей территории России есть немало тех, кто предпочел нашу страну в качестве убежища, и они так же нуждаются в помощи. Чем они хуже тех, кто сейчас в Европе?