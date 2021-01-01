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Максим Галкин перевел деньги в помощь беженцам

Вчера, 14:20
Пока в России идут оживленные споры на тему того вернутся ли Галкин с Пугачевой домой и можно ли считать их предателями, сам Максим записал видео, где рассказал куда и как намерен потратить часть заработанных гонораров.

Максим Галкин перевел деньги в помощь беженцам
Галкин уже дал несколько концертов в Израиле и планирует тур по всему миру, не исключая, что его концерты пройдут и в России.

Максим Галкин перевел деньги в помощь беженцам


Но самое главное, он торжественно объявил, что перевел часть денег в благотворительный австрийский фонд на помощь украинским беженцам в Европе.

Максим Галкин перевел деньги в помощь беженцам


Конечно, поступок благородный и по-настоящему мирные люди, а не русофобские беШенцы ни в чем не виноваты, но почему же помощь требуется только им?

По всей территории России есть немало тех, кто предпочел нашу страну в качестве убежища, и они так же нуждаются в помощи. Чем они хуже тех, кто сейчас в Европе?

Максим Галкин перевел деньги в помощь беженцам

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Ключевые слова: julianews, Максим Галкин

Количество просмотров: 3 874
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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