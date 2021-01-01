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Анна Заворотнюк отправилась отдыхать на Байкал

Сегодня, 12:08
Никто не знает, откуда у нигде не работающей дочери Анастасии Заворотнюк Анны такие немалые деньги.

Анна Заворотнюк отправилась отдыхать на Байкал
Девушка постоянно путешествует и отдыхает в роскошных отелях и питается деликатесами в ресторанах. При этом всем известно, что её знаменитая мать уже больше трёх лет серьезно болеет, а отчим Петр Чернышев вкалывает, как папа Карло, пропадая на льду с утра до ночи. Фигурист зарабатывает немало, плюс, порой Татьяна Навка делает широкие жесты, передавая весь сбор за представление на поддержание здоровья Заворотнюк. Ну а Анна ведёт праздный роскошный образ жизни. Может за счёт доброго отчима?

Анна Заворотнюк отправилась отдыхать на Байкал


Вот недавно наследница знаменитости щеголяла по Дубаю и отметилась на Мальдивах, теперь она вновь от чего-то устала и решила восстановить силы, отправившись на Байкал. Казалось бы, отдых не заграничный, должен и стоить подешевле, но, ночевать в стандартном деревянном домике на какой-нибудь турбазе для простолюдинов Заворотнюк не желает. Анна арендовала не дом, а настоящую виллу, стоимость которой составляет 100 тысяч рублей в сутки. Постояльцам предлагаются экскурсии по окрестностям за десятки тысяч рублей, кроме того, гости могут полететь над озером на вертолёте, заплатив 320 тысяч рублей за час.

Анна Заворотнюк отправилась отдыхать на Байкал


Кадрами с отдыха Заворотнюк, точнее, по отцу она Стрюкова, делится в своём блоге, вызывая неоднозначные эмоции и догадки пользователей. «Интересно, вам не стыдно мотаться по курортам, пока мать больная лежит?», «Опять поездки? Вы случаем не эскортом зарабатываете на всё это?», «Деньги Чернышева спускаете?», - рассуждают в сети.

Кстати, уже многие годы Анна числится в невестах сына очень богатого чеченского бизнесмена, так что, может жених и оплачивает весь этот банкет.

Анна Заворотнюк отправилась отдыхать на Байкал

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Ключевые слова: julianews, Анна Заворотнюк

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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