Анна Заворотнюк отправилась отдыхать на Байкал

Девушка постоянно путешествует и отдыхает в роскошных отелях и питается деликатесами в ресторанах. При этом всем известно, что её знаменитая мать уже больше трёх лет серьезно болеет, а отчим Петр Чернышев вкалывает, как папа Карло, пропадая на льду с утра до ночи. Фигурист зарабатывает немало, плюс, порой Татьяна Навка делает широкие жесты, передавая весь сбор за представление на поддержание здоровья Заворотнюк. Ну а Анна ведёт праздный роскошный образ жизни. Может за счёт доброго отчима?Вот недавно наследница знаменитости щеголяла по Дубаю и отметилась на Мальдивах, теперь она вновь от чего-то устала и решила восстановить силы, отправившись на Байкал. Казалось бы, отдых не заграничный, должен и стоить подешевле, но, ночевать в стандартном деревянном домике на какой-нибудь турбазе для простолюдинов Заворотнюк не желает. Анна арендовала не дом, а настоящую виллу, стоимость которой составляет 100 тысяч рублей в сутки. Постояльцам предлагаются экскурсии по окрестностям за десятки тысяч рублей, кроме того, гости могут полететь над озером на вертолёте, заплатив 320 тысяч рублей за час.Кадрами с отдыха Заворотнюк, точнее, по отцу она Стрюкова, делится в своём блоге, вызывая неоднозначные эмоции и догадки пользователей. «Интересно, вам не стыдно мотаться по курортам, пока мать больная лежит?», «Опять поездки? Вы случаем не эскортом зарабатываете на всё это?», «Деньги Чернышева спускаете?», - рассуждают в сети.Кстати, уже многие годы Анна числится в невестах сына очень богатого чеченского бизнесмена, так что, может жених и оплачивает весь этот банкет.