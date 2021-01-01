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Иван Ургант отреагировал на высказывания Ксении Собчак

Сегодня, 11:59
Судьба шоу "Вечерний Ургант" волнует многих зрителей первого канала.

Иван Ургант отреагировал на высказывания Ксении Собчак
Недавно Ксения Собчак сообщила, что передача закрыта, но пресс-службы канала называли данную информацию чушью. Вчера же ведущая сообщила, что Иван вероятно появится на фестивале в Екатеринбурге. После этого Ургант иронично высказался об информации, которую несет в массы Собчак.

Иван Ургант отреагировал на высказывания Ксении Собчак


"Вот вы спрашиваете меня, когда моя передача вновь появится на экране. Эти вопросы я задаю себе еще чаще, чем вы. Чтобы найти ответ на этот вопрос, я тоже постоянно слежу за Telegram-каналом Ксении. Все оттуда черпаю", - посмеялся ведущий.

Иван Ургант отреагировал на высказывания Ксении Собчак


Ургант сообщил, что находится в России и работает над какими-то проектами. Только Собчак просил об этом не рассказывать.

Иван Ургант отреагировал на высказывания Ксении Собчак

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Ключевые слова: julianews, Иван Ургант, Ксения Собчак

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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