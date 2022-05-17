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Надежда Бабкина осудила отъезд Аллы Пугачевой

Сегодня, 16:27
Отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина из России всем не дает покоя.

Надежда Бабкина осудила отъезд Аллы Пугачевой
И если большинство ругают Галкина за его высказывания, то возвращения Примадонны в страну многие все-таки ждут. Но Надежда Бабкина оказалась не в числе тех, кто спускает такое с рук.

Надежда Бабкина осудила отъезд Аллы Пугачевой


"Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы!" - завила певица.

Надежда Бабкина осудила отъезд Аллы Пугачевой


Кстати, Пугачева недавно сообщила, что собирается вернуться в Россию к началу учебного года ее детей. Правда незаконченная четверть не помешала семье уехать в Израиль.

Надежда Бабкина осудила отъезд Аллы Пугачевой

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Ключевые слова: julianews, Алла Пугачева, Надежда Бабкина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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