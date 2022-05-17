Надежда Бабкина осудила отъезд Аллы Пугачевой

И если большинство ругают Галкина за его высказывания, то возвращения Примадонны в страну многие все-таки ждут. Но Надежда Бабкина оказалась не в числе тех, кто спускает такое с рук."Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы!" - завила певица.Кстати, Пугачева недавно сообщила, что собирается вернуться в Россию к началу учебного года ее детей. Правда незаконченная четверть не помешала семье уехать в Израиль.