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Ксения Бородина поделилась впечатлениями от поездки в метро

Сегодня, 15:04
Вчера Ксения Бородина опаздывала на мероприятие, организованное ее подругой Еленой Блиновской.

Ксения Бородина поделилась впечатлениями от поездки в метро
Чтобы сократить время в пути ведущая впервые за долгое время решила спуститься в метро. Но ожидания ведущей не оправдались - ее личный водитель прибыл на место на двадцать минут раньше чем она. Кроме Ксения пожаловалась, что вспотела, а ее укладка и вовсе не пережила поездку.

Ксения Бородина поделилась впечатлениями от поездки в метро


"Просто стоим в вагоне пока, мне кажется, он в Бангладеш не превратится. Уже ковид on. Тут как бы 10 смс между друг другом нет", - высказалась ведущая.

Ксения Бородина поделилась впечатлениями от поездки в метро


В итоге злая Бородина сообщила, что больше в вагон не сядет. И тут же поспешила сообщить подписчикам, что на самом деле человек она простой - любит ходить по продуктовым магазинам и услугами водителя пользуется редко.

Ксения Бородина поделилась впечатлениями от поездки в метро

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Ключевые слова: julianews, Ксения Бородина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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