Ксения Бородина поделилась впечатлениями от поездки в метро

Чтобы сократить время в пути ведущая впервые за долгое время решила спуститься в метро. Но ожидания ведущей не оправдались - ее личный водитель прибыл на место на двадцать минут раньше чем она. Кроме Ксения пожаловалась, что вспотела, а ее укладка и вовсе не пережила поездку."Просто стоим в вагоне пока, мне кажется, он в Бангладеш не превратится. Уже ковид on. Тут как бы 10 смс между друг другом нет", - высказалась ведущая.В итоге злая Бородина сообщила, что больше в вагон не сядет. И тут же поспешила сообщить подписчикам, что на самом деле человек она простой - любит ходить по продуктовым магазинам и услугами водителя пользуется редко.