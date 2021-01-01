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Лолита Милявская оправдалась за свои слова на "Жаре"

Сегодня, 14:41
Лолита Милявская стала одним из участников масштабного шоу под названием Музыкальная премия «Жара», где была осчастливлена победой в номинации «Артист года».

Лолита Милявская оправдалась за свои слова на "Жаре"
Естественно, что репортеры атаковали Лолиту со всех сторон и, похоже, что она наговорила много лишнего.

Лолита Милявская оправдалась за свои слова на "Жаре"


Что именно и кому она сказала, пока не ясно, но почти сразу после этого Лолита появилась у себя в ТГ канале и поспешила сообщить, что была так счастлива побывать на этой премии и пообщаться с друзьями, что чуть не пропустила свое награждение.

Лолита Милявская оправдалась за свои слова на "Жаре"


А еще её так достали журналисты своими однотипными вопросами, что она отвечала первое, что придет в голову. Так что, теперь она попросила не воспринимать её слова всерьез, там нет ни слова правды.

Ну, и маленькое дополнение по поводу её семейного статуса – её сердце всегда свободно и всегда занято.

Так что, несмотря на все эти хохмы, есть стойкое убеждение, что Лола сболтнула лишнего и теперь пытается отшутиться, виня во всем надоедливых репортеров.

Лолита Милявская оправдалась за свои слова на "Жаре"

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Ключевые слова: julianews, Лолита Милявская

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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