Лолита Милявская оправдалась за свои слова на "Жаре"

Естественно, что репортеры атаковали Лолиту со всех сторон и, похоже, что она наговорила много лишнего.Что именно и кому она сказала, пока не ясно, но почти сразу после этого Лолита появилась у себя в ТГ канале и поспешила сообщить, что была так счастлива побывать на этой премии и пообщаться с друзьями, что чуть не пропустила свое награждение.А еще её так достали журналисты своими однотипными вопросами, что она отвечала первое, что придет в голову. Так что, теперь она попросила не воспринимать её слова всерьез, там нет ни слова правды.Ну, и маленькое дополнение по поводу её семейного статуса – её сердце всегда свободно и всегда занято.Так что, несмотря на все эти хохмы, есть стойкое убеждение, что Лола сболтнула лишнего и теперь пытается отшутиться, виня во всем надоедливых репортеров.