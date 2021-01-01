Вера Брежнева занялась волонтерством

Чтобы соотечественники Веры Брежневой не подумали, что она халявит в то время, когда стране трудные времена, она решила снять пару ролик о своей работе на складе.

С утра пораньше Вера отправилась на одну из баз, где собирают помощь для беженцев и, взяв в руки тележку с грузом, покатала его по полу.Так что, Вера если не на передовой, то точно в строю.А вот Светлана Лобода накануне сообщила, что возвращается в студию. Пора уже.