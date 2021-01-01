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Вера Брежнева занялась волонтерством

Сегодня, 14:14
Чтобы соотечественники Веры Брежневой не подумали, что она халявит в то время, когда стране трудные времена, она решила снять пару ролик о своей работе на складе.

Вера Брежнева занялась волонтерством
С утра пораньше Вера отправилась на одну из баз, где собирают помощь для беженцев и, взяв в руки тележку с грузом, покатала его по полу.

Вера Брежнева занялась волонтерством


Так что, Вера если не на передовой, то точно в строю.

Вера Брежнева занялась волонтерством


А вот Светлана Лобода накануне сообщила, что возвращается в студию. Пора уже.

Вера Брежнева занялась волонтерством

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Ключевые слова: julianews, Вера Брежнева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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