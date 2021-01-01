Сергей Никоненко высказался о Чулпан Хаматовой

Мало того, что всё бросила и уехала, но, могла бы сделать это спокойной, а не выслуживаться перед Европой, поливая Россию грязью на митингах.А на днях министр культуры Латвии публично заявил, что разрывает все культурные связи и договорённости с нашей страной. Это ещё больше задело Народного артиста РСФСР Сергея Никоненко, отвечая на вопрос журналистов, он наградил Хаматову званием «набитая дура», ну а латвийские государство удостоилось эпитета «картофельный огород».«Что такое Латвия? Огород картофельный у России был! У Латвии государственности не было! Это Советская власть им государство подарила. У Латвии никогда ничего не было! Хаматова — набитая дура. Можно не только тело продавать, но и душу. И пошли они все в жопу со своей позицией. Россия без них проживет, а они без России — нет. Вот моя позиция!» - резко высказался Никоненко.