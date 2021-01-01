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Как Виктория Боня отреагировала на высказывание Ксении Собчак о ней

Сегодня, 12:19
Несколько дней назад Виктория Боня прошлась по красной дорожке Каннского фестиваля.

Как Виктория Боня отреагировала на высказывание Ксении Собчак о ней
Успех бывшей участницы "Дома-2" не дает покоя Ксении Собчак. Та нашла фотографию Бони с фестиваля и сделала вывод, что фотографам было неинтересен ее выход.

Как Виктория Боня отреагировала на высказывание Ксении Собчак о ней


Виктория же считает свое появление в Каннах достижением и преуменьшать его не позволит. Она поспешила ответить Собчак и не поленилась найти ее фото с фестиваля.

Как Виктория Боня отреагировала на высказывание Ксении Собчак о ней


"У Собчак всегда сложности пережить мои выходы на самых престижных мероприятиях мира. Ведь она так переживает, чтобы я, ее любимица была всегда на высоте. Кстати, сама Собчак была на Каннском всего разок и ее фото (а я его прилагаю) гораздо лучше, поэтому я должна еще дотянуть до ее уровня… Давайте рассмотрим внимательно куда смотрят фотографы на фото Собчак", - съязвила Боня.

Кстати, в этом году она была единственной русской посетившей фестиваль.

Как Виктория Боня отреагировала на высказывание Ксении Собчак о ней

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Ключевые слова: julianews, Виктория Боня, Ксения Собчак

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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