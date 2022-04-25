Ксения Собчак высмеяла Викторию Боню

«Смотрим на фотографов», - ехидно призвала Собчак подписчиков.
Но, попытка провокации не удалась. Большинство, включая некоторых медийных личностей, поддержали Вику, отметив, что, как бы там ни было, а она единственная россиянка, которую который год почему-то приглашают на Каннский кинофестиваль. В условиях нынешней ситуации туда не пропустили даже российских журналистов, только тех, кто получил аккредитацию у зарубежных СМИ.
«Она там, а вы, Ксюня тут, вот и беситесь», «Нет бы порадоваться за человека, вы завистливая подколодная змея», «На Собчак бы вообще на красной дорожке не взглянули», - набросились комментаторы на Ксению.
Кстати, в число гостей фестиваля каким-то образом затесался ещё один наш земляк - Алексей Воробьев. Правда, он уже давно путается с США и многие годы живёт там, а зарабатывать приезжает в Россию.