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Ксения Собчак высмеяла Викторию Боню

Вчера, 15:18
Во Франции проходит очередной Каннский кинофестиваль, на котором отметилась Виктория Боня, она, к слову, была там единственной русской женщиной в числе гостей.

Ксения Собчак высмеяла Викторию Боню
Ксении Собчак это жутко не нравится, ещё бы, ведь её на эту тусовку никогда не звали и навряд ли вообще позовут. Завистливая журналистка поторопилась высмеять проход «заклятой подруги» по красной дорожке, опубликовав на своём канале снимок, где Вика позирует, тем самым пытаясь подчеркнуть, что при появлении Бони репортеры отворачиваются, а фоткает нашу «звезду» скорее всего её подруга или кто-то из близкого окружения.

Ксения Собчак высмеяла Викторию Боню


«Смотрим на фотографов», - ехидно призвала Собчак подписчиков.

Ксения Собчак высмеяла Викторию Боню


Но, попытка провокации не удалась. Большинство, включая некоторых медийных личностей, поддержали Вику, отметив, что, как бы там ни было, а она единственная россиянка, которую который год почему-то приглашают на Каннский кинофестиваль. В условиях нынешней ситуации туда не пропустили даже российских журналистов, только тех, кто получил аккредитацию у зарубежных СМИ.

«Она там, а вы, Ксюня тут, вот и беситесь», «Нет бы порадоваться за человека, вы завистливая подколодная змея», «На Собчак бы вообще на красной дорожке не взглянули», - набросились комментаторы на Ксению.

Кстати, в число гостей фестиваля каким-то образом затесался ещё один наш земляк - Алексей Воробьев. Правда, он уже давно путается с США и многие годы живёт там, а зарабатывать приезжает в Россию.

Ксения Собчак высмеяла Викторию Боню

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Ключевые слова: julianews, Ксения Собчак, Виктория Боня

Количество просмотров: 2 054
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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