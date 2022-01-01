Катя Гордон прокомментировала женитьбу Александра Гордона

Его пятой женой стала 20-летняя арфистка София Каландадзе. А самому шоумену, к слову, 58.Любовь настолько сильна, что молодые даже обвенчались. Такое событие в жизни Гордона не оставило равнодушной его бывшую жену Катю Гордон, которая и сама недавно вышла замуж и ждёт ребёнка. Экс-супруга поздравила Александра, надеясь, что ради Софии он бросит пить.«Венчание поддерживаю. Желаю счастья от души. Если Саша еще ради юной супруги возьмется за здоровье и бросит пить все, что крепче кефира — так вообще проблемы в разнице в возрасте не будет никакой. Совет да любовь», - высказалась юрист.Кстати, родители невесты были в ужасе от возраста зятя, но потом смирились.