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Катя Гордон прокомментировала женитьбу Александра Гордона

Вчера, 14:53
В минувшие дни публика была шокирована очередной свадьбой телеведущего Александра Гордона.

Катя Гордон прокомментировала женитьбу Александра Гордона
Его пятой женой стала 20-летняя арфистка София Каландадзе. А самому шоумену, к слову, 58.

Катя Гордон прокомментировала женитьбу Александра Гордона


Любовь настолько сильна, что молодые даже обвенчались. Такое событие в жизни Гордона не оставило равнодушной его бывшую жену Катю Гордон, которая и сама недавно вышла замуж и ждёт ребёнка. Экс-супруга поздравила Александра, надеясь, что ради Софии он бросит пить.

Катя Гордон прокомментировала женитьбу Александра Гордона


«Венчание поддерживаю. Желаю счастья от души. Если Саша еще ради юной супруги возьмется за здоровье и бросит пить все, что крепче кефира — так вообще проблемы в разнице в возрасте не будет никакой. Совет да любовь», - высказалась юрист.

Кстати, родители невесты были в ужасе от возраста зятя, но потом смирились.

Катя Гордон прокомментировала женитьбу Александра Гордона

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Ключевые слова: julianews, Катя Гордон, Александр Гордон

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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