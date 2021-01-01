Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

ЧТо Ксения Бородина сказала о тех, кто сделал фото Алисы Аршавиной

Вчера, 11:51
Вчера в сети появились фотографии Алисы Аршавиной. Бывшая жена футболиста в последнее время не показывается публике, чем заставляет волноваться своих подписчиков.

ЧТо Ксения Бородина сказала о тех, кто сделал фото Алисы Аршавиной
Опубликованные фото мало успокаивают - проблема с носом так и не решилась, более того, журналистка выглядит слишком худой.

ЧТо Ксения Бородина сказала о тех, кто сделал фото Алисы Аршавиной


Ксения Бородина поспешила осудить того, кто сделал эти фото, а заодно и плюнуть в огород Ксении Собчак.

ЧТо Ксения Бородина сказала о тех, кто сделал фото Алисы Аршавиной


"Вот я думаю, ну какой мразью надо быть, чтобы на детской площадке снять вот так человека, у которого дефекты на лице и выложить это в Сеть. Меня тут Ксения Анатольевна осудила в Twitter, что я сняла Стивена Сигала, которого красиво сняла, между прочим, я-то просто сфоткала, а вы, Ксения, вечно сдаете своих коллег по цеху, непонятно, что хуже. Так вот сейчас не о ней, а вот о таком ужасном воспитании людей. Просто злорадство", - высказалась ведущая "Дома-2".

Кстати, Бородина сама терпеть не может, когда ее фотографируют исподтишка. Но ей видимо можно.

ЧТо Ксения Бородина сказала о тех, кто сделал фото Алисы Аршавиной

← С кем отдыхает Настасья Самбурская Агата Мцениеце приобрела дом →

Ключевые слова: julianews, Ксения Бородина

Количество просмотров: 4 719
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
"Ради бывшей": что Ксения Бородина сказала об интервью Дмитрия Тарасова
Ксения Бородина высказалась об алиментах от бывших мужей
Ксения Бородина осудила документальный фильм про Юлию Началову
Ксения Бородина раскрыла правду о беременности Ксении Собчак
Кортни Кардашьян надела на свою свадьбу неприлично короткое платье Не так давно фотографы, следящие за жизнью семьи Кардашьян, сделали фото отвратительного целлюлита на ногах счастливой 46-летней, тогда ещё, невесты Кортни.
Невероятна располневшая беременная Адриана Лима попала в объектив папарацци Бразильская супермодель Адриана Лима вот-вот станет мамой в третий раз.
Чулпан Хаматова нашла способ зарабатывать в России Чулпан Хаматовой в России жилось плохо, признание зрителей, карьера в кино и театре, а также работа в собственном благотворительном фонде её тяготили.
Макс Барских уехал в США Как и ожидалось, пошумев немного в сети с автоматом в руках, новобранец Микола Бортник вновь стал Максом Барских и отчалил в Америку.
Андрей Аршавин хочет, чтобы его младший сын жил с ним Андрей Аршавин не сумел сохранить хороших отношений ни с одной матерью своих детей.
Агата Мцениеце приобрела дом После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце не растерялась.
ЧТо Ксения Бородина сказала о тех, кто сделал фото Алисы Аршавиной Вчера в сети появились фотографии Алисы Аршавиной. Бывшая жена футболиста в последнее время не показывается публике, чем заставляет волноваться своих подписчиков.
С кем отдыхает Настасья Самбурская Личная жизнь у Настасьи Самбурской не особо складывается, а потому своих мужиков она старается особо не палить.
Как сейчас выглядит Брюс Уиллис К великому разочарованию многомиллионной армии поклонников по всему миру в этом году 67-летний Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру.
Анастасия Решетова сообщила, что купила квартиру в ОАЭ Анастасия Решетова так старалась ради богатого возлюбленного, что приняла ислам и стала Аминой.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.