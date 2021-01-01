ЧТо Ксения Бородина сказала о тех, кто сделал фото Алисы Аршавиной

Опубликованные фото мало успокаивают - проблема с носом так и не решилась, более того, журналистка выглядит слишком худой.Ксения Бородина поспешила осудить того, кто сделал эти фото, а заодно и плюнуть в огород Ксении Собчак."Вот я думаю, ну какой мразью надо быть, чтобы на детской площадке снять вот так человека, у которого дефекты на лице и выложить это в Сеть. Меня тут Ксения Анатольевна осудила в Twitter, что я сняла Стивена Сигала, которого красиво сняла, между прочим, я-то просто сфоткала, а вы, Ксения, вечно сдаете своих коллег по цеху, непонятно, что хуже. Так вот сейчас не о ней, а вот о таком ужасном воспитании людей. Просто злорадство", - высказалась ведущая "Дома-2".Кстати, Бородина сама терпеть не может, когда ее фотографируют исподтишка. Но ей видимо можно.