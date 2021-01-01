Ивана Урганта не позвали вести "Алые паруса"

Пока поклонники шоу «Вечерний Ургант» ломали голову над тем, вернется ли программа в эфир или нет, сам Иван получил еще один удар.

Ургант являлся многолетним ведущим грандиозного шоу для выпускников «Алые паруса», но вот в этом году владелец проекта и близкий друг нашего Президента Юрий Ковальчук от его услуг решил отказаться, а это ну, прямо, совсем недобрый знак для Вани.Так что теперь для его партнерши Даши Александровой ищут замену и поговаривают, что это может быть Дмитрий Нагиев.Правда, его благонадежность еще проверяют и кандидатуру пока не утвердили.