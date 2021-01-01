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Ивана Урганта не позвали вести "Алые паруса"

Сегодня, 14:38
Пока поклонники шоу «Вечерний Ургант» ломали голову над тем, вернется ли программа в эфир или нет, сам Иван получил еще один удар.

Ивана Урганта не позвали вести "Алые паруса"
Ургант являлся многолетним ведущим грандиозного шоу для выпускников «Алые паруса», но вот в этом году владелец проекта и близкий друг нашего Президента Юрий Ковальчук от его услуг решил отказаться, а это ну, прямо, совсем недобрый знак для Вани.

Ивана Урганта не позвали вести "Алые паруса"


Так что теперь для его партнерши Даши Александровой ищут замену и поговаривают, что это может быть Дмитрий Нагиев.

Ивана Урганта не позвали вести "Алые паруса"


Правда, его благонадежность еще проверяют и кандидатуру пока не утвердили.

Ивана Урганта не позвали вести "Алые паруса"

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Ключевые слова: julianews, Иван Ургант

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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