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Анастасия Решетова объяснила, почему ездила на автомобиле с украинскими номерами

Сегодня, 14:12
Анастасия Амина Решетова прибыла в Италию из Монако, где её тщательно «худили» детоксами и клизмами врачи местной частной клиники.

Анастасия Решетова объяснила, почему ездила на автомобиле с украинскими номерами
По Италии одна из несостоявшихся невест Тимати колесила на Мерседесе с украинскими номерами. Многие решили, что таким образом модель попыталась обезопасить себя от внимания агрессивных беженцев, притворившись «украинкой Галей».

Анастасия Решетова объяснила, почему ездила на автомобиле с украинскими номерами


На Решетову набросились представители обеих сторон конфликта с проклятиями. Сей факт вынудил Настасью дать комментарий, весьма невнятный и неубедительный, тем не менее.

Анастасия Решетова объяснила, почему ездила на автомобиле с украинскими номерами


По словам Решетовой, если бы она стыдилась своей национальности, то замазала бы вовсе номера на машине и флаг тоже. Кроме того, Настя уверяет, что автомобиль с номерами Незалежной принадлежит её друзьям, которые сами являются украинцами. В общем, на «гелике» Решетова ехала с украинскими беженцами - миллионерами.

Анастасия Решетова объяснила, почему ездила на автомобиле с украинскими номерами


Также она добавила, что «в её мире» никакого конфликта между странами нет. С ней продолжают дружить и украинцы и русские и они общаются все вместе, и нет никаких проблем. С таким же успехом она могла бы поехать с аэропорта в машине русских друзей, но вот встретили её друзья с Украины. В общем, такое вот у Решетовой объяснение, которое подписчиков не убедило ни в чем.

«Все ясно. Была лжеМадина, стала лжеГалина», «Долго придумывала, что сказать?», «Вызывает лишь смех», «Ну она побоялась за свою жизнь, что тут такого?», «Ей самой не смешно пороть чушь?!», «Беженцы на гелике почему-то звучит отталкивающие», «Какая разница на гелике или запорожце? Жить и тем и другим людям хочется», - дискуссируют в сети.

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Решетова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Анастасия Решетова передвигается по Италии на машине с украинскими номерами
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