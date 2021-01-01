Мечты становятся ближе: Казахстан приглашает россиян окунуться в сказку

Но так получается, что русские дети в последние годы не могут полететь в этот замечательный парк аттракционов и теперь неизвестно, когда эта мечта станет доступной. Приходится довольствоваться парками в Москве, в Сочи-парке и небольших парках аттракционов в разных городах нашей страны.Но недавно, мы увидели, как отечественные звёзды, а также многие блогеры стали выкладывать в своих социальных сетях сказочные фото и видео из огромного парка аттракционов в Казахстане.Казахстан является дружественной страной и лететь туда вполне безопасно, да к тому же перелёт в Актау длится чуть более двух с половиной часов.Итак, мы увидели в социальных сетях множество видео из парка аттракционов, аквапарка и с выступления Иванушек Интернейшнл у нашей звёзды нутрициологии Ирины Писаревой и решили задать ей несколько вопросов.- Вы удивитесь, но этот замечательный парк называется Tetysblu и находится в Казахстане, в городе Актау. Он расположен на территории пятизвездочного отеля Rixos Water World Aktau, который находится прямо на берегу Каспийского моря. Парк действительно очень интересный и ни один ребёнок не останется без впечатлений. Есть аттракционы для самых маленьких, а есть и серьезные Американские горки. А ещё в парке есть огромное колесо обозрения, с которого видно все побережье. Но больше всего нам запомнился аттракцион с подводным миром, который дополнен 5Д эффектами, дети были очень довольны.- Да, если вы отдыхаете в отеле, то можно бесплатно посещать парк аттракционов неограниченное количество времени, а также аквапарк, в котором десятки современных горок и отдельная территория с горками для маленьких детей. Впечатлений хватит на всех.- Да, действительно, я раньше тоже не слышала, все дело в том, что отель вместе с парком относительно новый и они первый год, как стали работать с российскими туроператорами. Открылись они два года назад во время пандемии, поэтому не было возможности всем рассказать о себе. На самом деле, отель на высшем уровне, его можно поставить в одну линейку с их сетевыми отелями RIXOS в Турции. Отель работает по системе «Всё включено». Все новенькое, большие и красивые бассейны с подогревом на улице, отличный современный СПА комплекс, хорошая еда и много персонала. В общем, руководство отеля очень старается угодить своим гостям и менеджеры постоянно интересуются, все ли нравится и чего не хватает для улучшения сервиса. А главное, все говорят на русском языке!Мы заинтригованы, оказывается всего в менее трёх часов лёта на самолете можно попасть в солнечный Казахстан, где есть супер современный отель Rixos Water World Aktau, расположенный на Каспийском море с песчаным пляжем и комплексом бассейнов. Ко всему этому, отель работает на системе All inclusive и на территории расположен большой парк аттракционов и аквапарк. Теперь вы знаете, куда лететь отдыхать этим летом!