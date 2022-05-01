Украина победила на «Евровидении-2022» с большим отрывом от конкурентов

66-й музыкальный конкурс "Евровидение-2022" прошёл в Турине. В финале смотра были представители 25 стран: Чехия, Румыния, Португалия, Финляндия, Швейцария, Франция, Норвегия, Армения, Италия, Испания, Нидерланды, Украина, Германия, Литва, Азербайджан, Бельгия, Греция, Исландия, Молдова, Швеция, Австралия, Великобритания, Польша, Сербия, Эстония. Голосование, как и в предыдущие несколько лет, было разделено на две составляющие - баллы, отдаваемые за конкурсантов членами жюри из разных стран и баллы, полученные по итогам зрительского голосования.Украинская рэп-фолк-группа Kalush Orchestra, выступавшая с песней Stefania (трек посвящен маме одного из участников коллектива), по итогам голосования жюри заняла 4 место со 192 баллами (среди них максимальные 12 баллов от Польши, Молдавии, Латвии, Румынии, Литвы). Затем к этим баллам была добавлена впечатляющая цифра голосов от зрителей - 439 баллов, итог - победа Украины с 631 баллом. Букмекеры также были уверены в победе Kalush Orchestra ещё до старта конкурса - их прогноз вновь оказался верным. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу группы в своём Telegram-канале: "Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса!".Второе место заняла Великобритания, лидировавшая после голосования жюри - 466 баллов, третья строчка у представительницы Испании - 459 баллов.