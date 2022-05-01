Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Украина победила на «Евровидении-2022» с большим отрывом от конкурентов

Сегодня, 04:42
В Италии объявили победителя самого знаменитого музыкального конкурса мира "Евровидение".

Украина победила на «Евровидении-2022» с большим отрывом от конкурентов
66-й музыкальный конкурс "Евровидение-2022" прошёл в Турине. В финале смотра были представители 25 стран: Чехия, Румыния, Португалия, Финляндия, Швейцария, Франция, Норвегия, Армения, Италия, Испания, Нидерланды, Украина, Германия, Литва, Азербайджан, Бельгия, Греция, Исландия, Молдова, Швеция, Австралия, Великобритания, Польша, Сербия, Эстония. Голосование, как и в предыдущие несколько лет, было разделено на две составляющие - баллы, отдаваемые за конкурсантов членами жюри из разных стран и баллы, полученные по итогам зрительского голосования.

Украина победила на «Евровидении-2022» с большим отрывом от конкурентов


Украинская рэп-фолк-группа Kalush Orchestra, выступавшая с песней Stefania (трек посвящен маме одного из участников коллектива), по итогам голосования жюри заняла 4 место со 192 баллами (среди них максимальные 12 баллов от Польши, Молдавии, Латвии, Румынии, Литвы). Затем к этим баллам была добавлена впечатляющая цифра голосов от зрителей - 439 баллов, итог - победа Украины с 631 баллом. Букмекеры также были уверены в победе Kalush Orchestra ещё до старта конкурса - их прогноз вновь оказался верным. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу группы в своём Telegram-канале: "Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса!".
Второе место заняла Великобритания, лидировавшая после голосования жюри - 466 баллов, третья строчка у представительницы Испании - 459 баллов.

Украина победила на «Евровидении-2022» с большим отрывом от конкурентов

← Лянка Грыу развелась с мужем

Ключевые слова: Евровидение-2022, natalinews

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Мадонна выступит в финале «Евровидения-2019» за 1,5 миллиона долларов
Сергей Лазарев прошел в финал конкурса «Евровидение-2019»
Считанные часы остались до выступления Сергея Лазарева на «Евровидении»
На «Евровидении-2019» названа первая десятка финалистов
Украина победила на «Евровидении-2022» с большим отрывом от конкурентов В Италии объявили победителя самого знаменитого музыкального конкурса мира "Евровидение".
Лянка Грыу развелась с мужем Лянка Грыу и режиссёр Михаил Вайнберг прожили вместе 12 лет, у них есть общий сын, из-за болезни которого пара уехала из России несколько лет назад.
Что Павел Мамаев подарил Надежде Санько на день рождения Павел Мамаев, в отличие от большинства мужчин, взял себе в жены женщину постарше и, накануне его супруга Надежда Санько отметила свое 37-летие.
Ивана Урганта заметили в Финляндии В последнее время поклонники и хейтеры пристально наблюдают за Иваном Ургантом.
Супруга Евгения Стычкина ждет ребенка Чуть больше года назад у Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой родился ребёнок - сын, которого назвали Михаилом.
Селену Гомес обвинили в попытки унизить Хейли Бибер Хейли Бибер уже доставалась куча хейта из-за экс-подружки Джастина Бибера Селены Гомес.
Неразделенная любовь: каковы могут быть последствия и как справиться с чувствами Безответную любовь хотя бы раз в жизни пережил каждый человек.
Келли Осборн сообщила, что ждет ребенка 37-летняя Келли Озборн сообщила, что готовится стать матерью.
Кто такая Анна Ковтун, которая смогла помочь заработать клиентам 1 млрд. рублей Анна Ковтун - маркетолог и эксперт по запуску и продвижению бизнеса на маркетплейсах.
Виктория Боня учит дочь отвечать учителю, который кричит на неё в школе Виктория Боня призналась, что в последнее время учёба в школе для её дочери даётся с трудом.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.